George Simion (AUR): S-ar putea să avem anticipate prezidențiale sau parlamentare

„Vedem cu toții că alcătuirea Parlamentului e foarte diversă și se pot forma majorități foarte greu și foarte fragil. E foarte probabil să se declanșeze anticipate dacă lucrurile vor ajunge într-o tensiune mai mare în Parlament. E normal să se întâmple asta”, a spus Târziu.





George Simion: Sorin Lavric are tot sprijinul nostru. Va fi senator al României „Vrem să dăm acestei țări conducătorii pe care îi merită” - a mai spus la AlephNews co-președintele AUR, George Simion, care precizează că Sorin Lavric are tot sprijinul formațiunii, după ce a fost acuzat de misoginism, scrie Mediafax.



„Când plecăm de aici, să discutăm azi un caz la sediu. Nu discut cine, pentru că omul poate fi nevinovat. Ni s-au adus la adresă că din cei 47 de parlamentari pe care îi avem, doi-trei au fost acuzați public. În două cazuri nu se confirmă bănuielile. Nu vom ezita, că nu ne intereseză ciolanul si funcțiile, vrem să dăm acestei țări conducatorii pe care îi merită. Oamenii așteaptă să le confirmăm încrederea cu care ne-au girat”, a răspuns Simion, întrebat despre acuzațiile potrivit cărora din partea AUR vor fi parlamentari care au colaborat cu Securitatea.



La rândul său, Claudiu Târziu a reacționat la acuzațiile aduse lui Sorin Lavric, care nota, în una dintre scrierile sale publicate în anul 2019, că „bărbații nu caută în femei deșteptăciunea, profunzimea sau luciditatea” și că „o mie de femei erudite strânse laolaltă nu fac cât fascinația uneia singure din cele care au privilegiul nurilor”.



„E un text literar pe care ei îl dau drept declarație politică. A ieșit și domnul Lavric și a explicat și a spus că una e ceea ce face un creator literar și alta e ce spune și susține un om politic. Vă spun cu mâna pe inimă că Lavric e departe de a fi un misogin. E un iubitor de femei, ca orice om normal. Nu e niciun rasist. L-au acuzat de tot delul de prostii... că nici nu poți să-i treci prin față”, spune Claudiu Târziu.



George Simion a completat: „Sorin Lavric are tot sprijinul nostru. Va fi senator al României”.



„S-ar putea să avem și alegeri anticipate, prezidențiale sau parlamentare. Noi dacă nu votăm niciun guvern și cerem suspendarea lui Klaus Iohannis să nu așteptăm până-n 2024, pentru că națiunea română are nevoie de conducători acum, nu în 2024”, a afirmat George Simion, vineri seară, la emisiunea Marius Tucă Show, potrivit Mediafax.La rândul său, celălalt co-președinte al AUR, Claudiu Târziu, a venit cu explicații.