VIDEO Cum îl apără liderii AUR pe „premierul” Călin Georgescu care îi are ca eroi pe Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu / Simion: A lucrat la ONU / Tărziu: Nu am ajuns aici pentru că au condus legionarii, ci niște băieți care se dau foarte democrați

​George Simion și Claudiu Târziu, co-președinți ai AUR, îl apără pe Călin Georgescu, pe care partidul l-a propus premier, după ce acesta a susținut într-un video postat pe Facebook că Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu sunt eroi prin care „a trăit istoria națională”, și nu „lachei de serviciu ai puterilor globaliste care astăzi conduc România vremelnic”.

Co-președinții AUR, George Simion și Claudiu Târziu, nu s-au delimitat de afirmațiile lui Georgescu, încercând chiar să le ducă în derizoriu. Invitați în emisiunea Marius Tucă Show, Simion l-a lăudat pe Georgescu spunând că a lucrat la ONU și comentând ironic că aceia care-i fac legionari pe cei din AUR ar trebui „să întrebe la ONU”. La rândul său, Claudiu Târziu a susținut că lumea nu a votat AUR „să facem o politică în conformitate cu corectitudinea politică” care e „un flagel” și că România a ajuns unde a ajuns nu pentru că au condus legionarii, ci „niște băieți care se dau foarte democrați”.

Călin Georgescu este propunerea de premier a AUR. A fost creată chiar o pagină de Facebook Călin Georgescu-premierul nostru unde sunt postate mesaje ale acestuia, materiale electorale ale AUR și chiar un interviu pe care George Simion îl face cu Georgescu.



Mesajul lui Georgescu despre „eroii” Codreanu și Antonescu, încheiat cu „Sus inimile, jos măștile!”



„Cel care luptă pentru Dumnezeu și neam nu va fi învins niciodată. Neamul românesc, niciodată, nu a trăit prin sclavi, ci a trăit prin Ștefan cel Mare, prin Mihai Viteazul, prin Horia, prin Avram Iancu, prin Cuza, prin Kogălniceanu, prin Corneliu Zelea Codreanu, prin Mareșalul Ion Antonescu și mulți, mulți alți eroi, prin ei a trăit istoria națională, prin ei vorbește și a vorbit istoria națională și nu prin lachei de serviciu ai puterilor globaliste care astăzi conduc România vremelnic” (min.1.31)









Explicațiile lui Simion și Târziu, la Marius Tucă Show (începând cu minutul 1:02.00)







George Simion: Ce pot să-i fac domnului Călin Georgescu, nu este membru AUR.

Marius Tucă: Am înțeles că este propunerea voastră de prim-ministru.

George Simion: Dintre toate variantele din acest moment, noi am zis de-a lungul timpului că e un profil foarte bun, a lucrat la ONU.



Marius Tucă: Dar în momentul în care spune că e Corneliu Zelea Codreanu...

George Simion: Să-i întrebe pe cei de la ONU

Marius Tucă: El e propunerea AUR de prim-ministru, nu e propunerea ONU... Deci mai e sau nu propunerea de prim-ministru, că în acel moment veți avea definitiv ștampila de legionari și fasciști.

Claudiu Târziu: Să ne înțelegem. În particular putem să avem orice fel de opinie. Că ne place muzica rock sau nu, mie îmi place muzica rock, am și prieteni care cântă rock și în corurile bisericilor. În privat poate să aibă oricine orice fel de opiinie. Acest stimat domn, patriot, creștin, Călin Georgescu este o persoană particulară deocamdată, e în afara AUR, nu e membru, nu deține funcții. Noi l-am propus pentru că a fost singurul specialist care a articulat o viziune pentru România. Ne-a plăcut acea viziune, am îmbrățișat-o și am pus-o în programul nostru electoral. Și am zis dacă omul ăsta a gândit așa va fi bun să-l susținem.

Marius Tucă: În momentul în care spuneți Călin Georgescu este propunerea de prim ministru, ștampila de legionar, fascist s-a lipit.

Claudiu Târziu: Dacă noi vom încerca să facem o politică în conformitate cu corectitudinea politică și cu exigențele ei, știm că acesta este un mare flagel la modă, nu vom ajunge prea departe. Oamenii nu ne-au votat că suntem la fel cu ceilalți politicieni, ci că suntem în răspăr cu sistemul acesta care fiind corect politic nu s-a abținut de la a jefui țara asta 31 de ani, de la a face multe porcării și a aduce România în situația în care ne găsim astăzi. Nu de asta am ajuns aici pentru că au condus legionarii. Nu, pentru că au condus niște băieți care se dau foarte democrați.