Ministrul Educaţiei despre recuperarea cursurilor pierdute: Dacă este nevoie de organizare și în ziua de sâmbătă, asta va decide fiecare cadru didactic

„Dacă este nevoie de organizare la nivelul zilei de sâmbătă, va decide fiecare cadru didactic în funcţie de volumul pierderilor pe care îl va identifica. Nu te poţi antepronunţa. Poate este suficient să vii cu două-trei ore în fiecare zi”, a afirmat ministrul educației Sorin Cîmpeanu, duminică seară, într-o emisiune la Digi24.







Anterior, ministrul Educaţiei Naţionale Sorin Cimpeanu a anunţat că cele mai recente raportări arată faptul că sute de mii de elevi nu au avut acces la şcoala online, fie pentru că nu au mijloace informatice, fie din cauză că nu au conexiune la internet. El afirmat că profesorii vor primi bani pentru a participa la „acţiuni remediale”, în funcţie de volumul orelor la care vor participa.





Citește și: Ministrul Educaţiei anunţă că profesorii care vor participa la recuperarea materiei pierdute de elevii care nu au avut acces la şcoala online vor fi plătiţi în funcţie de orele prestate

Acesta a explicat şi că pentru recuperarea orelor pierdute va fi alocat un buget de cel puţin 200 de lei lunar, iar suma poate ajunge până la 500 de lei lunar.„Ordonanţa de Urgenţă 178 are prevăzut un cuantum de 200 de lei pe lună per elev, și e vorba de 500 de lei pe lună, dacă o şcoală are 1000 de elevi care sunt în situaţia în care au nevoie de acţiuni remediale - şi este un exemplu deloc departe de realitate – vor fi 500.000 de lei (...), pe care Ordonanţa spune că îi poţi duce către plata utilităţilor şi către plata salariilor pentru acţiuni remediale. Eu, ca ministru, insist la construcţia bugetului să crească costul standard per elev destinat cheltuielilor materiale, unde intră utilităţile şi să degrevăm aceste sume de cheltuielile materiale, să meargă totul către plata profesorilor către acţiuni remediale”, a explicat ministrul.Întrebat dacă se ia în calcul posibilitatea să se facă şcoală şi în vară, Sorin Cîmpeanu a răspuns că obiectivul ministerului, dar şi al sindicatelor, profesorilor, părinţilor şi studenţilor şi elevilor este ca examenele să aibă loc la datele planificate, cu prezenţă fizică.