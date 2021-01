Nicuşor Dan: Finanţarea grădiniţelor pe care începuse să le facă Primăria Capitalei, transferată la primăriile de sector

"Am avut azi o discuţie foarte utilă cu câţiva din primarii de sector. Au fost de acord, de exemplu, ca grădiniţele pe care noi începusem să le facem la Primăria Capitalei să le fie transferate din stadiul de proiect, în care se află în momentul acesta, să le finanţeze ei. Aceasta este o separare. Suntem într-o situaţie în care nici legea nu e foarte clară şi nu a existat un dialog. E o lipsă de dialog istorică între Primăria Capitalei şi primăriile de sector şi atunci avem fel de fel de situaţii. Sunt primării care trasează marcaje rutiere, sunt primării care nu trasează marcaje rutiere şi aşteaptă să vină Primăria Capitalei să le traseze. Sunt primării care au centre pentru persoane fără adăpost, sunt primării care nu au. La fel, sunt locuri de parcare în zona centrală care ar fi mai bine să fie administrate de către Primăria Capitalei, pentru că sunt parcări publice, şi nu parcări rezidenţiale, iar ele sunt la primăriile de sector. Deci, ca să descâlcim tot ghemul acesta de responsabilităţi e nevoie de dialog şi o să avem dialogul acesta", a spus Nicuşor Dan la B1Tv, potrivit Agerpres.Într-o postare pe Facebook, edilul general a precizat că s-a întâlnit vineri, la sediul Primăriei Capitalei, cu primarii sectoarelor 1, 2 şi 6 - Clotilde Armand, Radu Mihaiu şi Ciprian Ciucu - pentru a discuta mai multe probleme de pe agenda administraţiei locale."A fost o discuţie amicală, în care am reconfirmat faptul că suntem parteneri pentru dezvoltarea oraşului. Planul de investiţii pentru 2021 în Bucureşti a fost cel mai important lucru discutat, fiindcă am vrut să aflu nevoile şi aşteptările primarilor de sector în contextul dezbaterilor din această perioadă cu privire la bugetul Primăriei Generale. Am vorbit de asemenea despre problema deşeurilor, despre infrastructura rutieră şi parcări, dar şi despre modul general de colaborare dintre Primăria Capitalei şi primăriile de sector. Am convenit asupra unui format de lucru care să ne permită o consultare constantă privind problemele pe care trebuie să le rezolvăm împreună. Voi avea în curând o întâlnire şi cu primarii celorlalte sectoare, pentru a discuta şi cu ei despre problemele oraşului şi soluţiile cu care putem veni împreună", a scris Nicuşor Dan în postare.