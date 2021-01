Raed Arafat anunţă că decizia relaxării unor măsuri în Capitală este reversibilă, dacă se va constata o creştere a numărului de cazuri

„Clar că la orice moment decizia poate să fie luată, adică de a închide din nou activităţile, dacă nu se respectă regulile şi începe să crească. Depinde foarte mult de operatorii economici respectarea regulilor”, a mai afirmat Raed Arafat.







„Noi am gestionat situaţia în ultimele luni pe baza incidenţelor, iar HG cu starea de alertă care include aceste incidenţe nu prea a dat foarte mult flexibilitate, încât după ce s-a trecut foarte mult de un prag să spui că nu respecţi Hotărârea de Guvern. (...) Clar, aici trebuia să se analizeze situaţia din Bucureşti, să se aştepte un pic – şi s-a aşteptat 48 de ore, şi avem trei zile cu descreştere în Bucureşti – şi s-a luat decizia, care este reversibilă”, a mai afirmat Arafat.





Prefectul Capitalei Traian Berbeceanu a anunţat vineri , după şedinţa Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, că, începând din 25 ianuarie, ora 00.00, se deschid restaurantele, cafenelele, la 30% din capacitate, între orele 06.00 - 21.00. Accesul publicului în sălile de spectacol va fi permis tot în limita a 30% din locuri. Măsura e valabilă şi pentru sălile de jocuri.









Citește și:



„În baza faptului că există scădere, în baza faptului că se vede că este o scădere trei zile la rând şi s-a atins aproape de 2,5 indicele (în Bucureşti – n.r.), faptul că activităţile care se reiau sunt limitate, adică există reguli de limitare (...), dacă se respectă toate regulile – mască în teatre, în cinematografe, distanţe, procentul de 30% în restaurante – dacă respectăm toate acest reguli atunci putem ţine mai departe situaţia sub control. Dacă suntem unde suntem este pentru că au existat măsuri gen mască universală peste tot, decalarea programului de muncă, şcoală închisă la acest moment, toate astea au dus la situaţia în care suntem acum”, a declarat Raed Arafat vineri seară, la Digi 24.Acesta a precizat că se constată o „scădere foarte lentă” în ceea ce priveşte ocuparea paturilor de terapie intensivă, iar vineri gradul de ocupare a paturilor de ATI a scăzut pentru prima dată după mult timp la sub 1.000 de pacienţi.El a opinat că „situaţia este sub un control, dar rămâne acest control unul fragil”.El a adăugat că „din păcate sunt semnale” că nu întotdeauna s-au respectat regulile de către unii operatori din domeniul economic în ceea ce priveşte restricţiile.Referindu-se la situaţia din Capitală, el a reafirmat că se poate reveni asupra măsurilor de relaxare.El a explicat că s-a evitat deschiderea unor unităţi de alimentaţie publică din Capitală în acest weekend tocmai pentru a se evita aglomeraţia.