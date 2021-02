Raed Arafat: În vara târzie din acest an vom începe să vedem un debut de normalizare a vieții

Raed Arafat consideră că viețile noastre vor cunoaște un început de normalizare în vara târzie a acestui an, către toamnă. Asta dacă nu apare vreo tulpină a coronavirusului care nu răspunde la vaccin, potrivit Mediafax.Întrebat, joi seara, la „Marius Tucă Show” de la Aleph News, ce îi spune intuiția în privința revenirii în România la o viață „cât de cât normală”, Raed Arafat a răspuns: „Dacă mergem bine cu vaccinarea, cred că în vara acestui an către toamnă o să începem să vedem o începere a normalizării vieții noastre. În speranța că nu apare o tulpină care nu răspunde la vaccin”.În ce privește scăderea noilor infectări de Covid în România, Arafat a afirmat că, în opinia sa, este rezultatul „măsurilor serioase” luate din timp, respectiv purtarea măștilor de protecție, limitarea contactelor la locurile de muncă, etc: „Astea toate luate din timp și păstrate au dus la acest lucru. Dar această stabilitate rămâne fragilă și dacă nu respectăm regulile, poate crește (rata de infectare - n.r.). E bine să păstrăm măsurile concomitent cu vaccinarea”.Despre vaccinare, Raed Arafat spune că, deși există critici, România este printre țările cu rezultate foarte bune: are peste jumătate de milion de oameni vaccinați, reprezentând 2% din populație.