Șoșoacă, prima reacție după excluderea din AUR: ”Îmi pare rău că i-au trădat pe oameni / Lavric a ridicat mâna la mine/ Simion nu a avut legătură cu excluderea”

Senatoarea Diana Șoșoacă a vorbit miercuri seară pe Facebook despre exlcluderea din AUR. Ea a avut-o alături pe Adriana Bahmuțeanu. Șoșoacă îi acuză pe liderii AUR, Sorin Lavric și Claudiu Târziu, de misoginism și ”dublă măsură”, spune că aceștia și-au trădat electoratul, iar ea va continua să ”se lupte pentru oameni și să-și reprezinte țara”.





”Să-mi reproșezi ca eu continui pe linia stabilită... Păi eu am zis ca apărăm poporul român, că mergem înainte pentru nația română si voi îmi cereți tocmai mie să fiu ca alte partide?! Păi atunci candidam la PSD... O să încerc ca senator independent să ajut oamenii, dar nu o să mai pot face asta ca șef în Comisia de abuzuri. Îmi pare rău de acești oameni, că i-a trădat AUR.”, a declarat Șoșoacă.





Senatoarea, care face parte din Partidul Neamul Românesc, care a intrat în alianță cu AUR, îi acuză pe aceștia că au încălcat protocolul semnat la formarea Alianței:







”Când AUR încheia protocol cu Partidul Neamul Românesc era f bine. (...) Nu se poate să pornești pe un drum, apoi să te întorci la 180 de grade. (...) Am avut grave probleme pentru că mi-am permis să merg înainte pentru drepturile și libertățile cetățenești și acest lucru m-a costat. Au crezut că o să mă liniștesc după ce îmi dau funcția de la comisia pentru abuzuri...”



”Dubla măsură nu poate caracteriza un creștin”, i-a transmis Șoșoacă copreședintelui Claudiu Târziu.





”Eu sunt in Neamul Romanesc, pe persoana fizica, daca vreti, nu ma pot asocia niciunui partid. Am crezut ca si altii lupta cu mine. Nu impotriva tuturor oamenilor din celelalte partide, pentru ca si acolo sunt foarte multi oameni buni. Mai bine sa fiu singura, nu ma voi dezice niciodata de ce am spus in campania electorala, pentru ca la mine campania electorala e de vreo 20 de ani”, mai adaugă aceasta.







Șoșoacă: Simion nu a avut legătură cu excluderea mea / Lavric a ridicat mâna la mine







Şoşoacă a mai intervenit miercuri seară la România TV pentru a oferi mai multe detalii despre excluderea sa.





„Nu eu m-am luat, ei s-au luat. De la mai multe, ultima fiind declaratia politica de azi, cand domnul Sorin Lavric a tinut cu USR si a tinut sa mi se inchida microfonul, pentru ca mi-am permis sa ma opun celor de la guvernare, pentru ca nu mai suntem in campanie electorala si trebuie sa cer voie pentru discursurile mele. Adica sa incalc Constitutia, m-a bufnit si rasul. Mi-a reprosat ca mi-am permis sa-i fac criminali. Pai m-au intrrupt exact cand prezentam efectele adverse ale vaccinului Pfeiser, de pe site-ul lor, unde spune ca acetse efecte, 70% sunt la femei, care pot ramane sterile. Deci se ataca matricea nationala. Stiu cum functioneaza sistemul, stiu cine abuzeaza. Apoi a mai fost o problema cand am oprit mafia adoptiilor si am oprit 5 copii de la adoptii ilegale. Foarte multa lume m-a amenintat. Dintre colegii mei nu, doar au mustacit si au spus ca trebuie sa inteleg ca asa este politica. Atentie, nu George, George e un om foarte ok. Dar domnul Lavric a avut un limbaj absolut de maidan si chiar a ridicat mana la mine. I-am spus”cine esti tu sa iti permiti sa ridici mana la mine”, a spus Șoșoacă.







Senatoarea mai spune că nimeni din AUR nu e de acord cu mastile, iar petrecerea ei din pandemie a fost ”chiar foarte bine primită și au inceput si altii sa faca petreceri”.