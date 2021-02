Sorin Câmpeanu: Jumătate din elevii depistați cu Covid sunt din București, Cluj și Arad / Părintele poate să ceară testarea copilului

Ministrul Educației a declarat joi seară că jumătate din elevii depistați cu Covid sunt din București (64) și județele Cluj și Arad. Acesta a recunoscut, la Digi 24, că s-a testat foarte puțin în școală și spune că ”degeaba trimite DSP testele că nu are cine să le facă”, din cauza lipsei cabinetelor medicale și a personalului specializat.





El îi îndeamnă pe părinţi să nu îşi trimită copiii în colectivitate dacă au fie şi "cele mai mici simptome de boală" pentru că pot pune în pericol viaţa rudelor bolnave ale altor copii. ”Bilanțul infectărilor de azi nu este rezultatul organizatorilor din școli”, spune Cimpeanu, care nu poate preciza însă ce ar fi putut duce la creșterea cazurilor.







"Rata de depistare a cazurilor pozitive în şcoli este mult, mult sub rata generală de infectare a populaţiei din România. Dacă vorbim de elevi, cei 244 de elevi, înseamnă 1 la 10.000 rată de infectare pe patru zile, rată cumulată de infectare. Acelaşi procent este scăzut totuşi şi în ceea ce priveşte procentul personalului din învăţământ infectat. Până acum, rezultatele nu sunt cauzate de transmiterea în şcoli. De acum încolo însă, de săptămâna viitoare, ceea ce va apărea ca plus peste această rată de infectare putem considera, din păcate, că e determinat de reluarea şcolii. Până acum, nu”, a declarat ministrul Educaţiei, joi seară, la Digi 24.





Ministrul spune cu nu se poate testa elevul fără acordul părintelui, dar că acesta poate cere școlii să-l testeze dacă are suspiciuni privind infectarea copilului. Totuși, testările nu se pot face pe o clasă întreagă, ci doar pe cazurile suspecte, avertizează el.





"Dacă nu există cabinet şi personal medical nu are cine să administreze aceste teste, deci nu are niciun sens să ajungă în şcoli, pentru că am întâlnit solicitări de a trimite în şcoli teste antigen, ca să le administreze cine? După care am primit informaţii cum că şcolilor care nu au cabinete medicale li se cere să raporteze la DSP câte teste a făcut. Păi câte teste să facă, dacă nu au primit teste, nu are cine să le administreze?”, a mai arătat ministrul, citat de News.ro.





Cîmpeanu spune că profesorii sunt dezamăgiți că au venit la curusurile fizice mai puțini elevi de clasa a XII-a decât din ciclurile gimnaziale și primare.





