Subiectele zilei: Cel puțin zece persoane au filat magistrați și ziariști. Procurorul Fleckhammer a clasat dosarul; Cumpănașu de la CSM: Oengistul Alistar, susținut de PSD, strânge 11.000 de euro/lună; Piere poporul? Despre biopolitica natalității

Mobilizare fără precedent în operațiunea de filaj executată acum un an, în februarie 2020, când jurnaliști și magistrați au fost urmăriți pas cu pas în timp ce participau la un eveniment privat într-un restaurant din Centrul Capitalei. Din ordonanța de clasare a dosarului, consultată de G4Media.ro, rezultă că nu mai puțin de zece persoane, pretinși jurnaliști, au fotografiat și înregistrat audio video patru persoane care nu ocupă poziții atât de importante, încât să justifice o asemenea alocare de resurse, pe care nicio redacție mare nu și-o permite. Dosarul a fost clasat de procurorul Robert Fleckhammer, în prezent șef al unei secții din DIICOT, dezvălui G4Media.ro

Anul 2020 este al 31-lea an în care se înregistrează un declin demografic, adică al 31-lea an în care numărul morților a fost mai mare decât numărul noilor născuți. Cifrele dramatice au legătură cu sărăcia de la periferie, cu spitale fără posibilități, dar și cu voința de a trăi mai bine a celor peste 2 milioane de români plecați din țară, care se adaugă și ei la scăderea demografică a României. Atâta vreme cât nivelul de trai din țară va fi net sub cel din Vest, oamenii vor continua să plece, iar cei care vor rămâne nu e sigur că vor dori să contribuie la creșterea natalității. Instabilitatea, complicațiile familiale, detaliile modernității, grijile cele mai banale, absența creșelor și grădinițelor publice, permanentele crize politice, sociale, economice sunt motive care-i determină pe mulți să aibă câte un copil sau să renunțe la acest vis, scrie Deutsche Welle