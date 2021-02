Cîțu și povestea tricoului cu ”Foo Fighters” de la vaccinare

Premierul Cîțu a explicat joi seară, la Digi 24, de ce a venit la vaccinare într-un tricou cu cu numele trupei rock americane „Foo Fighters”. Acesta spune că este un fan al formației și că aceasta tocmai își lansase un nou album.

”Îmi place formația. Iubitorii știu că tocmai își lansase un nou album. Îmi place rockul, îl ascult mereu, dar ascult și alte genuri de muzică”, a declarat premierul.

Dacă la prima doză, premierul a purtat un tricou alb, pe care scria „Împreună învingem pandemia”, la rapel, acesta a purtat tricou de culoare închisă inscripționat cu numele trupei rock americane „Foo Fighters” și la turneul efectuat în Europa în 2017.

Pe 5 februarie trupa lui Dave Grohl, Foo Fighters a lansat un nou album, "Medicine At Midnight". LP-ul este disponibil acum pe reţelele de streaming, piesele se pot asculta şi pe YouTube şi vin să încununeze 25 de ani de carieră. Detalii despre noul album şi câteva piese de ascultat găsiţi în articol.

Foo Fighters se înfiinţa în 1994, acelaşi an în care l-am pierdut pe Kurt Cobain şi s-a sfârşit povestea Nirvana. Iniţial trupa a fost un proiect al lui Dave Grohl, un one man band, care a înregistrat singur toate instrumentele pentru primul album. Numele trupei vine de la "Foo Fighter" o poreclă dată de către piloţii de avioane din Al Doilea Război Mondial OZN-urilor. Grupul este unul dintre cele mai de succes din SUA, cu 12 premii Grammy la activ, printre care 4 distincţii de "Best Rock Album", potrivit infomusic.ro