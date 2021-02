Nicuşor Dan, despre desfiinţarea companiilor municipale: Mai există un obstacol tehnic - nu avem bani să le stingem datoriile

„Mai avem o problemă tehnică pentru a le desfiinţa, faptul că nu avem un flux de bani, după cum ştiţi, cea mai mare problemă pe care am întâmpinat-o în mandatul ăsta de primar a fost că am găsit o datorie curentă de 2,5 miliarde lei, bani pe care teoretic ar trebui să îi plătim pe loc”, a spus Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.Întrebat ce a generat datoria, edilul a enumerat cauzele care au dus la crearea acesteia şi a explicat şi motivul pentru care companiile municipale nu pot fi închise imediat.„Din companii, din festivaluri, dintr-o dimensionare nerezonabilă a bugetului, din prognozarea unor venituri care se ştia că nu pot fi făcute - în felul ăsta s-a ajuns la datoria asta. Neavând bani ca să putem să stingem toate datoriile... foarte simplist: ca să închizi o companie, trebuie să îi plăteşti datoriile, să-i pui deoparte oamenii, să vezi care sunt obiectele de inventar şi în momentul ăla s-a terminat. Noi nu avem în momentul de faţă fluxul de bani ca să le putem stinge datoriile şi să le putem aduce la zero. Ăsta este obstacolul tehnic pe care îl întâmpinăm ca să închidem”, a precizat Nicuşor Dan.Acesta a adăugat că la înfiinţarea companiilor municipale „a existat scop politic, să plătească foarte bine nişte activişti de partid”.„Decizia e luată, ele vor fi desfiinţate. Pe de o parte, pentru una dintre ele s-a început efectiv procedura de desfiinţare. Este o companie turistică, ea are particularitatea că nu avea contracte cu Primăria Capitalei, de fapt nu avea contracte cu nimeni, trăiau angajaţii din capitalul social, erau vreo 15 şi aveau şi un apartament închiriat, destul de consistent. Nu făceau nimic, aveau nişte chioşcuri, dar care nu au funcţionat începând cu pandemia, nişte chioşcuri de informare prin Bucureşti. Şi oamenii aceştia au încasat salarii degeaba”, a adăugat primarul general al Capitalei.El a spus şi cu cât erau mai mari costurile pentru unele dintre serviciile prestate de aceste companii municipale în comparaţie cu cele pentru serviciile similare prestate înainte de înfiinţarea lor.„Problema companiilor trebuie privită global, ele au fost înfiinţate pentru a presta mai ieftin nişte servicii publice. Spre exemplu, iluminatul public sau îngrijirea arborilor din parcuri. Problema este (...) cât plăteam noi, ca municipalitate, înainte de aceste companii şi cât plătim după ce ele au fost înfiinţate? Şi vedem că pe multe sectoare plătim cu 30%, cu 40%, cu 50% mai mult. Ăsta e motivul pentru care ele trebuie desfiinţate”, a afirmat Nicuşor Dan.