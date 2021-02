Cîmpeanu: Elevii simptomatici ai căror părinți refuză testarea la școală vor sta acasă două săptămâni

Elevii simptomatici ai căror părinți refuză testarea la școală vor sta acasă două săptămâni, anunță ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.







Cîmpeanu a declarat joi seară, la Digi24, că în ultimele 24 de ore un număr de 45 de elevi au fost găsiți infectați la școală, în urma testelor rapide, citează Mediafax.





„De aceea este foarte important să acceptăm această testare. Fără a accepta testarea nu vom putea știi că este sau nu este infectat propriul copil”, a afirmat ministrul Educaţiei.Întrebat dacă există cazuri în care copiii ar fi trebuit să fie testați și părinții au refuzat, Sorin Cîmpeanu a răspuns: „Da, sunt și astfel de cazuri”. Întrebat mai departe cum se rezolvă această situație, ministrul a afirmat că sunt părinți care preferă să își ia copilul acasă să îl țină acasă pentru că din vreme ce prezintă simptome și există suspiciunea de infectare, timp de 14 zile nu poate fi reprimit în școală.„Am încercat să aducem această precizare în cadrul ordinului comun cu Ministerul Sănătății. Avem în continuare câteva diferende de abordare. (...) Vrem să precizăm că dacă refuzi testarea, refuzi ca propriul copil să meargă două săptămâni la școală”.Astfel, elevii care au simptome și ai căror părinți refuză testarea vor sta acasă două săptămâni: „Nu poți obliga părintele să își dea acordul, dar să știe că dacă nu își dă acordul, copilul lui va trebui să stea acasă, nu va mai putea merge la școală”.Un diferend cu Ministerul Sănătății se referă la purtarea măștii în timpul orelor de educație fizică.„Sperăm să ajungem la o deblocare a acestei situații. Ordinul este comun, trebuie consens și îl căutăm. Oricum am propus ca masca să fie obligatorie până la locul în care se derulează ora de educație fizică și de la locul orei de educație fizică până la vestiar. Am venit cu cerința de a nu se organiza sporturi de echipă care presupun apropiere, am venit cu varianta ca profesorii să se asigure că se respectă distanțarea de 1,5 metri dacă elevii nu poartă mască. Primim semnale din foarte multe școli de dificultăți respiratorii din această cauză”, a afirmat Sorin Cîmpeanu.