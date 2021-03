Avocatul Poporului, Renate Weber: De când am venit eu la instituţia asta nu a sunat telefonul, nu au existat presiuni de vreun fel, dar pe chestiunea tăierii pensiilor parlamentarilor am primit multe telefoane

Parlamentul a votat eliminarea pensiilor speciale ale foştilor senatori şi deputaţi, legea fiind deja promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.









„De când am venit eu la instituţia asta, nu a sunat telefonul. Dacă am mai avut câte o întâlnire la birou, am avut-o de faţă cu alţii, dar nu au existat presiuni de vreun fel. Recunosc, însă, că pe această chestiune a tăierii pensiilor parlamentarilor am primit multe telefoane de la foşti parlamentari, care în acest moment erau beneficiarii unor asemenea pensii. Eu am tot încercat să le explic că nu este cazul să ne ducem la Curtea Constituţională pentru că s-au schimbat datele problemei. Curtea Constituţională a dat o decizie care din perspectiva noastră este foarte clară. Ea spune că doar pensiile magistraţilor sunt cele care au un suport constituţional. În legătură cu celelalte este chestiune de voinţă politică, de decizie politică şi trebuie rezolvată, evident, de către Parlament”, a declarat Renate Weber, vineri seară, la Antena 3, conform News.ro Aceasta a afirmat că a primit şi o petiţie pe această temă: „Am primit şi o petiţie, le-am răspuns oficial după aceea şi la acea petiţie. Recunosc, însă, că au fost multe telefoane, mesaje”.„Nu am primit niciun telefon de la cineva din PSD, chiar niciun telefon. Cele mai multe telefoane au fost de la PNL, foşti parlamentari PNL care spuneau că ar fi bine să ne ducem la Curtea Constituţională cu obiecţie de neconstituţionalitate. Până la urmă noi le-am şi răspuns, am luat decizia la instituţie, pentru că analizasem această nouă lege şi le-am răspuns clar că nu se poate, că nu vom face acest lucru şi le-am dat şi un răspuns în scris, destul de detaliat. E pus şi pe site-ul instituţiei”, a mai afirmat Weber.