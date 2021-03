Kelemen Hunor: Noi nu am fost aleşi de urşi, am fost aleşi de oameni. Trebuie să existe un echilibru în gestionarea acestei probleme - nu împotriva urşilor, în apărarea oamenilor

„Nu este o temă a UDMR, este o temă pentru fiecare om care eventual este... a cărui viaţă este pusă în pericol. Aici nu e o chestiune de UDMR sau ne-UDMR. Mergeţi la mine, în Harghita, Cârţa, şi vedeţi înregistrarea, în curtea şcolii, noaptea, că sunt puse nişte camere la şcoli şi veţi vedea cum sare ursul în curtea şcoli noaptea, se uită la tomberon, nu găseşte mâncare şi pleacă. Şi ce face copilul dacă sare ziua şi nu noaptea? Sunt lucruri despre care trebuie să discutăm. Totuşi, noi nu am fost aleşi de urşi, am fost aleşi de oameni şi trebuie să existe un echilibru în tot ce înseamnă gestionarea acestei probleme, nu împotriva urşilor, în apărarea oamenilor”, a afirmat Kelemen Hunor, miercuri seară, la Digi 24.Vicepremierul a arătat că apariţia urşilor în localităţi unde în ultima sută de ani oamenii au văzut astfel de animale doar la grădina zoologică indică faptul că urşii s-au înmulţit foarte mult şi ocupă habitate pe care nu ocupau anterior.Kelemen a afirmat că Ministerul Mediului va face în acest an un recensământ al populaţiei de urşi, având în vedere că nimeni nu ştie dacă populaţia de urşi numără 6.000, 7.000 sau 7.200 de exemplare. El a precizat că există şi proiect şi finanţare pentru acest recensământ.„Oricum este o populaţie mult mai mare decât habitatul pentru acest animal. Este pe vârful piramidei din acest punct de vedere, în afară de om nu are niciun duşman, şi trebuie să vedem cum gestionăm, fiindcă din 2015 sau din 2016 există nişte restricţii şi vedem că intră în zona locuită de oameni, mediul rural, mediul urban, apar peste tot”, a adăugat Kelemen.