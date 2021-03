Cîțu: Va exista o evaluare a miniștrilor la jumătatea anului / Ordonanță privind numărul de persoane în CA-uri

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi seară, la B1 TV, că o evaluare a activității miniștrilor la mijlocul anului, că toți miniștrii sunt evaluați pe aceleași obiective și toți trebuie să arate transparență.







Limitarea numărului de membri în CA-uri





Premierul spune că actualul guvern va veni cu o Ordonanță în câteva zile referitoare la numărul de persoane în CA-uri și ca să stabilească în câte CA-uri pot fi membri.





”Am spus de la început că trebuie să eliminăm risipa, furtul banului public. Am spus de digitalizare, de transparentizare. Am fost primul care a venit cu așa ceva, la Ministerul Finanțelor. Am fost singurul care a reușit să reducă cheltuielile de personal într-un an complicat, an electoral. Am făcut și reorganizare. Așa vreau să fac pentru toată țara. E foarte important să eliminăm risipa. Vom veni cu o Ordonanță în câteva zile referitoare la numărul de persoane în CA-uri. În câte CA-uri pot fi membri.”, a declarat Cîțu.





Ce nu a funcționat bine







”Am cerut miniștrilor să vină cu programe de restructurare pentru companii și nu au venit. Nu există scuze. Am zis că se va face o evaluare la mijlocul anului. Miercuri cred că vom avea un Memorandum, un fel de fișă de parcurs, obiectivele de asumat în funcție de buget pentru fiecare Minister. Vom merge lunar și vom evalua cum merg lucrurile. Românii vor vedea în fiecare lună cum evoluează fiecare ministru. Dacă putem să facem un fel de aplicație să vedem performanța. Dacă vreți să-i spuneți carnet de note, carnet de note, că suntem în slujba oamenilor.

Sunt companii... Și azi am avut o discuție pe teme economice... sunt companii cu pierderi mari”, spune șeful guvernului.







În ce va consta evaluarea miniștrilor. Ce se întâmplă cu miniștrii care nu au atins obiectivele





Premierul spune că în Buget scrie clar că execuția bugetară la rectificare, pentru cei care nu au făcut execuția conform trimestrializării, acei bani se pot ajusta și sevor reduce bugetele ministerelor respective. De





”Anii trecuți puteai să ai execuție proastă până la finalul anului. Adică te împrumutai și la final vedeai că ministerul îți tirmitea banii înapoi. Acest lucru nu se va mai întâmpla. Într-o discuție cu directorii economici din ministere, de anul trecut, am spus că dacă se va întâmpla așa ceva vor merge acasă, că mă certam la fiecare rectificare bugetară că voiau bani.”,a declarat acesta la B1TV.