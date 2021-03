Florin Cîţu: Candidez la o funcţie la vârful PNL / Experienţa de senator, ministru al finanţelor şi premier poate să ajute partidul

"Vedeţi cât avem de vorbit despre campania de vaccinare, despre guvernare, avem aşa multe lucruri de făcut acum, cred că toate lucrurile se vorbesc la timpul lor. PNL încă nici nu şi-a ales ziua când are congresul. Nu are sens să discutăm despre aşa ceva în momentul acesta (...). Ce pot să vă spun acum este cu siguranţă voi candida la o funcţie în PNL. Sunt vicepreşedinte. Voi candida la o funcţie la vârful PNL pentru că eu cred că experienţa pe care am acumulat-o ca senator, ministru al finanţelor şi acum premier poate să ajute PNL să se dezvolte şi să facă faţă provocărilor politice în următorii ani de zile", a afirmat Cîţu la postul B1 TV, potrivit Agerpres.Întrebat la ce funcţie ar mai putea candida un vicepreşedinte al PNL, dacă nu la funcţia de preşedinte, Cîţu a răspuns: "La prim-vicepreşedinte, de exemplu".El a susţinut că are o relaţie foarte bună cu preşedintele PNL, Ludovic Orban."Am o relaţie foarte bună de colaborare cu domnul preşedinte Ludovic Orban, lucrăm pe proiecte de legi, pe tot ce avem de discutat legislativ, executiv, nu este nicio problemă din punctul ăsta de vedere, am fost colegi şi în Guvern şi am lucrat foarte bine şi acum lucrăm foarte bine", a adăugat premierul, menţionând că problemele politice se discută în forurile partidului.Întrebat câte propuneri politice a respins pentru că nu se potriveau la guvernare, Cîţu a spus: "Câteva".