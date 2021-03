Valeriu Gheorghiţă: Nu este nevoie de o conduită particulară pentru persoanele deja vaccinate cu doze din lotul 2856 / Nu trebuie să intrăm în panică la acest moment, nu e cazul

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a anunţat că peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca oprit de la utilizare în Italia au fost folosite deja în România, rămânând circa 4.200 de doze. „Ca măsură de extremă precauţie s-a hotărât carantinarea temporară a dozelor rămase până la finalizarea evaluării Agenţiei Europene a Medicamentului”, arată CNCAV. Premierul Florin Cîţu a afirmat că decizia a fost luată din precauţie.

„Nu există în momentul de faţă un semn care să indice o legătură de cauzalitate între vaccinarea cu vaccinurile de la AstraZeneca şi aceste evenimente raportate la nivel european, acele 30 de cazuri de evenimente trombo-embolice, adică de apariţie de cheaguri de sânge. Sunt circa 30 de cazuri din aproximativ 5 milioane de persoane vaccinate la nivel european cu vaccinul de la AstraZeneca. Această frecvenţă este similară cu ceea ce se întâmplă în restul populaţiei generale nevaccinate, deci practic nu sunt semnale că există o incidenţă mai crescută a acestor evenimente faţă de populaţia nevaccinată. Ca atare, Agenţia Europeană a Medicamentului, după analiza tuturor datelor, a precizat că se recomandă continuare vaccinării cu acest tip de vaccin, ţinând cont de faptul că la acest moment beneficiile depăşesc categoric riscurile care sunt asociate”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă, joi seară, la Digi 24.El a menţionat că acele 4.257 de doze de vaccin AstraZeneca rămase neutilizate sunt păstrate în condiţii de respectare a lanţului de frig, iar în momentul în care va exista o concluzie a Agenţiei Europene a Medicamentului se va stabili ce se va întâmpla cu ele.„Activitatea de vacinare cu acest tip de vaccin continuă. Decizia pe care România astăzi a luat-o, în baza întrunirii pe care am avut-o cu experţi din cadrul Ministerului Sănătăţii, INSP, Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi respectiv CNCAV, am decis, ca soluţie de maximă precauţie şi pentru a nu lăsa niciun semn de suspiciune în rândul persoanelor care doresc să se vaccineze, am decis suspendarea temporară a acestui lot”, a explicat Gheorghiţă.El a adăugat că a solicitat reprezentanţilor AstraZeneca să ofere date despre câte doze din lotul ABV2856 au fost distribuite la nivel european şi dacă mai sunt şi alte ţări, în afară de Italia, care le-au pus în carantină.Gheorghiţă a spus că România mai are doze din alte patru loturi diferite, pentru care nu sunt „semne de întrebare sau suspiciuni”.„Evenimentele trombotice presupun apariţia cheagurilor de sânge în vasele de sânge şi evident pot cauza diverse consecinţe medicale în funcţie de localizarea acelui cheag. Din acest punct de vedere, nu avem o atitudine particulară pentru persoanele vaccinate atât cu dozele din lotul 2856, cât şi cu cel din celelalte tipuri de vaccinuri”, a subliniat el.Medicul Valeriu Gheorghiţă a adăugat că, din punct de vedere statistic, ca şi în populaţia generală nevaccinată, există probabilităţi diferite de apariţie a unor evenimente cardiovasculare, neurologice, iar în România principala cauză de mortalitate este legată de afecţiunile cardiovasculare.„Din toate aceste motive şi ţinând cont de faptul că frecvenţa acestor evenimente raportate, repet, centralizat la nivel european, nu arată o incidenţă mai crescută decât se întâmplă în mod obişnuit în rândul populaţiei. Deci nu este nevoie la acest moment de o conduită particulară pentru aceste persoane deja vaccinate. Trebuie să nu intrăm în panică. Atunci când apar modificări în starea de sănătate, evident că luăm legătura cu medicul de familie sau cu serviciul de urgenţă, însă nu trebuie să intrăm în panică la acest moment pentru că nu este cazul”, a declarat Gheorghiţă.