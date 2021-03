Raed Arafat: Adeverinţa de vaccinare are o semnătură electronică, deci ea este verificabilă

„Am întrebat colegii dacă are cod QR, dar, de fapt, are o semnătură electronică, deci ea este verificabilă, asta e clar, şi am întrebat chiar colegii de la INSP şi au confirmat că această hârtie unde există un număr foarte lung acolo este ca şi o formă de semnătură electronică a acestei hârtii care arată clar cine, cum şi unde este vaccinat. Deci da, este verificabilă această adeverinţă”, a declarat Raed Arafat, luni seara, la Digi24.Secretarul de stat a adăugat că această adeverinţă de vaccinare este folosită pentru a scuti persoana care o deţine să intre în carantină la intrarea în ţară.„Noi o folosim acum la îmbarcarea în avioane sau când intri în România să nu fii carantinat, deci este un scop medical. Noi nu o folosim ca să intri la cinamatograf, să de duci cu ea la restaurant şi aşa mai departe. Să nu ajungem la faza de a discrimina populaţia. Dar pe linie medicală, adeverinţa te scuteşte de carantină şi este un lucru normal. Aşa cum nu carantinăm persoanele care s-au îmbolnăvit în ultimele 90 de zile, dar nu în ultimele 14 zile, fără să fie vaccinate. Astea sunt nişte reguli medicale care să pună oamenii la eforturi nejustificate”, a declarat Arafat.Raed Arafat a precizat că în unele cazuri, adeverinţa de vaccinare trebuie însoţită de un test negativ de Covid-19.„Dacă ai certificat de vaccinare se poate cere testul pentru că s-a divedit că poţi fi purtător, poţi fi infectat, dar asimptomatic. Faptul că eşti vaccinat limitează şansa de a te infecta, dar nu o anulează. Testul s-a cerut uneori comun cu certificatul de vaccinare”, a declarat secretarul de stat.