Adina Vălean, despre adeverința electronică verde: Nu va fi o condiție esențială pentru călătorie / Vrem să fie gata începând cu 1 iunie

Comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, spune că adeverința care facilitează libera circulație nu va fi condiția esențială pentru a putea călători, statele membre UE fiind obligate să ofere alternative. Aceasta va fi, cel mai probabil, finalizată în iunie 2021, relatează Mediafax.

Adina Vălean subliniază că acesta nu este un paşaport, ci un document unic european, ”o dovadă pentru o situaţie în care un cetăţean al unui stat membru se poate afla”.

„Și anume dacă are un vaccin făcut, dacă are un teste PCR făcut sau a trecut prin boală și în consecință are o imunitate naturală. În momentul de față, cetățenii din România știu foarte bine că atunci când merg și fac vaccinul, primesc un certificat de vaccinare, sunt introduși într-o bază de date națională. De asemenea, când fac un test PCR primesc o dovadă a rezultatului testului. Toate acestea, în România și în alte țări, arată complet diferit. Când cineva circulă dintr-un stat în altul există probleme de recunoaștere a acestor documente între statele membre. Prin acest regulament, Comisia propune astăzi (miercuri – n.r.) unificarea, standardizarea acestor certificate pentru a nu mai întâlni situații în care se solicită aceste documente la intrarea într-un stat european, iar dacă nu corespund, atunci acea persoană se poate regăsi în situația să fie întors din drum”, a explicat Adina Vălean la Digi24.

Adina Vălean a mai adăugat că această adeverinţă electronică de liberă circulaţie este posibil să fie activă la 1 iunie.

În momentul de față, însă, nu există o restricție a valabilității adeverinței pentru că specialiștii nu s-au pus de acord cât îți asigură imunitate un vaccin, cât durează anticorpii după boală, a precizat Adina Vălean.

În plus, comisarul european a mai spus că această adeverință nu va fi condiția esențială pentru a putea călători.

„Nu va fi o condiție esențială pentru călătorie. Statele membre sunt obligate să ofere o alternativă. Se va supune unui alt fel de restricții pe care statul respectiv îl va cere”, a mai spus Adina Vălean.

Comisia Europeană propune crearea unei adeverințe electronice verzi pentru a facilita libera circulație, în condiții de siguranță, în interiorul UE în timpul pandemiei de COVID-19.

Adeverința electronică verde va constitui dovada că deținătorul a fost vaccinat împotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ la testul de depistare a infecției cu virusul SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de COVID-19.

Adeverințele vor fi disponibile gratuit, în format digital sau pe suport de hârtie, și vor include un cod QR care să le garanteze securitatea și autenticitatea.

Comisia va institui un portal pentru a se asigura că toate adeverințele pot fi controlate în întreaga UE și va sprijini statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a adeverințelor. Statele membre au în continuare responsabilitatea de a decide ce restricții în materie de sănătate publică pot fi eliminate pentru călători, dar vor trebui să aplice aceste derogări în același mod și călătorilor care dețin o adeverință electronică verde.