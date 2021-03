Turcan: România are o problemă sistemică în situaţia în care ne ducem în cap cu natalitatea şi populaţia activă este în scădere

"România are a o problemă sistemică în situaţia în care ne ducem în cap cu natalitatea, populaţia activă este în scădere şi avem un număr mare de pensionari care trebuie sprijiniţi şi trebuie să aibă o pensie decentă. În condiţiile în care anul acesta subvenţia de la bugetul de stat pentru plata pensiilor este de 17 miliarde de lei considerăm că este momentul optim să stabilizăm sistemul public de pensii şi ca atare am început procesul de evaluare a tuturor celor 5 milioane de pensii şi vreau să vă spun că în mai puţin de două săptămâni avem evaluate aproximativ 200.000 de dosare. Ceea ce înseamnă că noi într-un an şi jumătate, cât ar fi putut să se întâmple dacă lucrul acesta începea cu 2019, vom avea evaluate pentru recalculare aproximativ 5 milioane de dosare. Ne-am apucat de treabă cu resursa existentă. Cu resursa existentă am dublat activitatea celor din casele de pensie şi fac pe de o parte calculări ale celor care ies în pensie acum şi pe de altă parte evaluări pentru recalculare pe un soft făcut la noi, în casă", a precizat Turcan, la Digi 24.Întrebată când consideră că pensiile vor putea fi susţinute numai din contributivitate, ministrul Muncii a răspuns: "Lucrul acesta nu poate fi restabilit mai devreme de câţiva ani de zile"."Este foarte greu de spus. Avem 17 miliarde de lei deficit, lucrul acesta nu poate fi restabilit mai devreme de câţiva ani de zile, acest deficit uriaş, şi depinde foarte mult cum ne mişcăm cu economia, dacă economia merge bine, dacă creăm locuri de muncă mai bine plătite cu contribuţii mai mari la bugetul de asigurărilor de sănătate şi de pensii. Atunci vom ajunge să plătim pensiile din contributivitate. Vreau să ştiţi în momentul de faţă avem 10 angajaţi la 9 pensionari, avem zone ale ţării unde avem 10 angajaţi la 4 pensionari pentru că economia este puternică şi asta înseamnă că avem de unde plăti, dar avem şi zone unde avem 10 angajaţi la 16 pensionari", a explicat Raluca Turcan, citată de Agerpres.