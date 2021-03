Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, vrea înlăturarea ”ievaluărilor abuzive” şi schimbarea procedurii privind revocarea din funcţie a procurorilor de rang înalt, astfel încât aceştia să poată avea acces la instanţă, iar un complet de judecată să decidă dacă actul este unul abuziv sau nu. Stelian Ion anunţă că vor fi modificări şi în ceea ce priveşte numirea în funcţie a procurorilor de rang înalt şi subliniază că nu intenţionează schimbarea din funcţii a actualilor şefi ai marilor parchete, potrivit News.ro.”O chestiune foarte importantă este legat şi de revocarea procurorilor de rang înalt, pentru că am văzut în ultimii ani tot felul de ievaluări făcute de anumiţi miniştri. Vreau să înlăturăm aceste ievaluări abuzive Şi este foarte important să ţinem cont de hotărârea CEDO Kovesi împotriva României care tocmai lucrul acesta îl reclama şi anume faptul că nu exista o procedură de atac în instanţă în cazul unei revocări abuzive. Şi propunerea noastră presupune sau vine şi cu acest element de noutate: procurorul care revocat să poată avea acces la instanţă şi să poată ataca acel act de revocare”, a declarat Stelian Ion, luni seară, la TVR.Întrebat dacă are în vedere schimbarea din funcţie a procurorilor de rang înalt, ministrul Justiţiei a răspuns: ”Nu, în niciun caz”.Ministrul a explicat că este nevoie de numirea în funcţie a unui procuror şef la DIICOT, parchet condus interimar, el arătând, în acest context, că ”interimatul nu face bine niciunei instituţii”.Ministrul Justiţiei a precizat că se va modifica şi procedura privind numirea procurorilor de rang înalt: ”Cred că oamenii deja sunt săturaţi de această temă, dar este nevoie de o intervenţie legislativă. Au fost analizate aceste reglementări, instituţiile europene, Comisia de la Veneţia, GRECO, Comisia Europeană au sesizat şi ele aceste nereguli. Este vorba despre întărirea rolului CSM în cadrul procedurii de numire şi scăderea proporţională, aş spune, a rolului politic. Este important ca toţi actorii din acest proces de numire a procurorilor de rag înalt – vorbim de procurorul general al României, de procurorul şef DNA DIICOT, de procurorii adjuncţi – toţi aceşti procurori trebuie să se bucure de mare credibilitate şi lucrul ăsta se va întâmpla cu siguranţă în momentul în care legislaţia va fi îmbunătăţită şi ministrul Justiţiei, CSM-ul şi preşedintele României se vor alinia perfect şi vor fi cu toţii de acord că acea propunere este corectă”.Stelian Ion a explicat şi în ce constă modificarea şi anume propunerea venită din partea ministrului Justiţiei să aibă avizul conform din partea Secţiei pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii, iar în cazul unui aviz negativ procedura să fie oprită şi reluată cu o altă propunere.”Deci, dacă propunerea venită din partea ministrului Justiţiei nu este acceptată, să spun aşa, primeşte un aviz negativ din partea Secţiei pentru procurori a CSM procedura se va opri, se va alege o altă persoană şi se va merge mai departe cu acea propunere. În final preşedintele României are posibilitatea să numească, sau poate refuza acea propunere”, mai declarat ministrul Justiţiei.