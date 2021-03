Ciolacu, despre proteste: PSD nu are nicio implicare / Lumea a ieşit în stradă din disperare, din teama că îşi vor pierde locurile de muncă

„Cred că lumea a ieşit în stradă din disperare, din teama că îşi vor pierde locurile de muncă şi cred că s-au săturat de aroganţă, tupeu şi multă minciună. De un an şi jumătate numai minciună, nicio coordonare coerentă, toate măsurile sunt luate pompieristic. Aduceţi-vă aminte de marea petrecere din Guvern, era stare de urgenţă, toţi stăteam în casă, ieri ministrul Sănătăţii, cel mai important ministru într-o pandemie, era fără mască, azi am văzut-o şi pe Turcan la fel. Nu poţi pe români să îi faci terorişti şi reprezentanţii Guvernului să nu respecte nicio regulă. (...) Toate minciunile pe care le spun au început să se întoarcă împotriva lor”, a declarat Ciolacu, marţi, la România TV.Întrebat dacă PSD are vreo implicare în protestele antirestricţii, acesta a replicat: „Categoric nu”.„Mi-aş fi dorit ca oamenii să le dea o lecţie usturătoare, să respecte toate regulile sanitare, aşa ar fi arătat diferenţa dintre ei şi guvernanţi, nu să se enerveze, dar lumea a ieşit de disperare. E cel mai incompetent Guvern posibil pe care l-a avut România. În locul lui Iohannis aş recunoaşte ce greşeală am făcut şi ar trebui să găsească soluţii. (...) Deschid şi închid şcolile, închid magazinele la 18.00, de parcă oamenii au slugi ca ei să îi trimită la cumpărături. Aglomerezi spaţiile publice, cum a fost tâmpenia cu închisul pieţelor, apoi spui că românii sunt vinovaţi? E dreptul românilor să manifeste. Mi-aş fi dorit să respecte toate regulile. Nu are PSD nicio implicare, se ştie asta, poate o implicare o are preşedintele, care spunea că e o simplă răceală”, a adăugat liderul PSD.