Cîmpeanu, despre educația online: Nu e suficient să intri pe WhatsApp să transmiți niște prezentări

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că se fac eforturi pentru educația online, dar ceea ce se întâmplă nu este suficient. Cu toate acestea, ministrul este convins că anul școlar 2020 – 2021 se va încheia mai bine decât anul școlar 2019 – 2020, potrivit Mediafax.Sorin Cîmpeanu a spus că predarea online este diferită de la alcătuirea conținutului.„Nu e suficient să intri pe WhatsApp și să transmiți niște prezentări PowerPoint ca să spui că ai făcut educație online. Predarea online este total diferită de la alcătuirea conținutului. Mulți au făcut eforturi și acum sunt aproape de ceea ce ar trebui să fie, dar foarte mulți sunt încă departe, deși au făcut eforturi. Și aceste eforturi sunt apreciate și recunoscute pentru că am reușit, cum-necum, să încheiem anul școlar 2019 - 2020. Îl vom încheia și pe acesta, mai bine decât cel de anul trecut”, a declarat, la Digi 24, Sorin Cîmpeanu.Ministrul Educației spune că în privința digitalizării suntem departe de ceea ce ar trebui.„Nu putem spune că predarea online este în regulă. Putem spune că am înțeles în această pandemie că trebuie să facem eforturi în a susține digitalizarea educației. Dar suntem departe de ce trebuie să fim”, a mai spus Cîmpeanu.Ministrul Educației a explicat că mai puțin de jumătate dintre profesori sunt pregătiți pentru predarea online.„Așa cum înțeleg eu predarea online, probabil că sunt mai puțin de jumătate (dintre profesori sunt pregătiți – n.r.). Nu este vina cadrelor didactice. Cei mai puțin vinovați pentru situația dată sunt elevii, apoi sunt cadrele didactice, apoi suntem noi pentru că nu am putut face mai mult până acum”, a mai declarat ministrul Sorin Cîmpeanu.