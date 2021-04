Florin Cîţu: Eu nu am văzut încă un ministru care să facă reformă în propriul minister, să reducă numărul de directori

Premierul Florin Cîţu afirmă că miniştrii Cabinetului său nu au făcut demersuri pentru reformarea ministerelor, susţinând că îi încurajează pe toţi în acest sens. "Eu nu am văzut încă un ministru care să facă reformă în propriul minister, să reducă numărul de directori generali ca să poată să facă cheltuieli mai mici. Îi încurajez pe toţi membrii Guvernului să facă acelaşi lucru", adaugă Cîţu, potrivit News.ro.





"Eu cred că este singura soluţie pentru România în următorii patru ani este această coaliţie de guvernare - are susţinerea minorităţilor - o coaliţie de guvernare care s-a constituit în jurul unor valori, unor idei, unor reforme pe care eu le-am promovat. Am fost primul care a venit şi s-a opus unor cerinţe ale sindicatelor. Am arătat problemele pe care le creează sindicatele. Deci am venit, singurul până acum, eu nu am văzut încă un ministru care să facă reformă în propriul minister, să reducă numărul de directori generali ca să poată să facă cheltuieli mai mici. Îi încurajez pe toţi membrii Guvernului să facă acelaşi lucru. Iar ceea ce am făcut şi aceste reforme au venit cu acea evaluare pozitivă de la Standard&Poor's. Deci avem încrederea investitorilor străini în acest guvern. Nu are sens acum să ne aruncăm noi în aer”, a afirmat premierul Cîţu, luni seară, la Digi 24.