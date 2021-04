Ciolacu: Dacă nu vor veni cu Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă să-l prezinte în Parlament, am să propun colegilor mei să intrăm în grevă parlamentară

Vicepremierul Dan Barna a anunţat miercuri că oficialii Comisiei Europene au comunicat autorităţilor române că nu sunt de acord cu propunerile legate de investiţii din bani europeni prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru realizarea unor sisteme de irigaţii, întrucât acest aspect nu ţine de redresarea după pandemia de COVID. „Avem în continuare discuţia legată de acceptarea componentei de infrastructură, care pentru noi e de viaţă şi de moarte. E discuţia în curs”, a afirmat el.









„Dacă nu vor veni cu Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă să-l prezinte în Parlament, am să propun colegilor mei să intrăm în grevă parlamentară, mai exact vom fi în Parlament, la grupurile parlamentare, vom participa la comisii, nu vom mai participa la plen, iar domnul Iohannis să gestioneze Guvernul său, Parlamentul său, fără opoziţie în plenul Parlamentului”, a anunţat Marcel Ciolacu, joi seară, la Antena 3, potrivit News.ro.El a arătat că, din punct de vedere matematic, actuala coaliţie de guvernare are majoritate în Parlament, prim urmare lipsa PSD nu ar afecta deciziile luate în legislativ.„Nu vom participa la votul final, nu mai participăm la voturile din Parlament. La primul BPN voi propune colegilor mei acest lucru. E mult prea multă îngâmfare. Am aşteptat, sunt ultimele opt zile, deci nu poţi să mergi să depui Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă fără să vii să... adică nemţii sunt tâmpiţi, francezii sunt tâmpiţi, belgienii sunt tâmpiţi, olandezii sunt tâmpiţi, italienii sunt tâmpiţi, numai noi românii suntem deştepţi”, a adăugat Ciolacu.Ciolacu a reclamat că PNRR nu este corelat cu fondurile europene şi a criticat Guvernul pentru faptul că nu s-a consultat cu fostul comisar european Corina Creţu în privinţa PNRR. Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a convocat pentru luni o întâlnire cu responsabilii din Guvern şi din alte zone care lucrează la Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Şeful statului a adăugat că va fi evaluată prima opinie a Comisiei Europene cu privire la PNRR şi vor fi discuţii despre îmbunătăţirea Planului.