Dan Barna, despre negocieri cu AUR: Nu suntem în filmul... JR în "Dallas": Never say never. Cu cei de la AUR eu nu voi negocia

Co-preşedintele USR-PLUS, Dan Barna, afirmă că în opinia sa AUR este un partid extremist, care transmite unele mesaje cărora nu li se poate acorda credit, iar în aceste condiţii nu va negocia nu această formaţiune politică, potrivit News."Nu, şi nu suntem în filmul... J.R. în Dallas: never say never. Cu cei de la AUR eu nu voi negocia pentru că, din punctul meu de vedere – şi am spus asta şi de la tribuna Parlamentului, o spun şi aici - AUR s-a dus într-o zonă de partid extremist. Am văzut că ieri un putător important de mesaj din AUR propunând public o listă cu intelectuali care trebuie ucişi. Deci acolo suntem, este o realitate pe care nu o putem ignora şi dacă dăm oricât de mic credit unui astfel de partid nu ştiu unde se poate ajunge. De aceea, din punctul meu de vedere AUR este un partid extremist şi eu nu voi negocia eu ei”, a declarat liderul USR vineri seară, la Digi 24.Liderul USR a menţionat că şi în vremuri dificile, "soluţia nu e în extreme, soluţia nu e în partide populiste care te îndeamnă să nu respecţi regulile”, el considerând că astfel de mesaje nu pot fi acceptate.