Barna: În aceste zile de emoţie, nu a fost un curent semnificativ care să ceară ieşirea de la guvernare

Co-preşedintele USR-PLUS Dan Barna a afirmat la Digi 24 că nu a existat în partid "un curent semnificativ" care să ceară ieşirea de la guvernare în urma demiterii lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii. "Pot să spun că în aceste patru luni partenerul serios, partenerul care a arătat responsabilitate, a fost USR-PLUS în această coaliţie şi sper să rămânem în continuare foarte solidari, foarte compacţi”, declară liderul USR-PLUS, potrivit News.ro.







"USR-PLUS a dovedit, în aceşti patru-cinci ani de politică în care ne-am luat multe răni şi avem multe cicatrice pe spinare, am dovedit o înţelepciune şi o creştere a capacităţii de a înţelege politica aşa cum e necesar. Nu a fost în organizaţie, în aceste zile de emoţie, nu a fost un curent semnificativ care să ceară ieşirea de la guvernare, tocmai pentru că oamenii spun «da, nu a fost în regulă ce s-a întâmplat, dar nu putem să plecăm pentru că noi am început acest drum pentru a lupta să schimbăm lucruri în România şi nu putem pleca la prima dificultate importantă pentru că noi trebuie să dovedim că suntem în stare să purtăm această luptă»”, a afirmat Dan Barna, vineri seară, la Digi 24.Acesta a menţionat că, potrivit cercetărilor sociologice pe care le-a văzut, USR PLUS are 18-20% în preferinţele electoratului."Pe cifrele pe care le-am văzut, am văzut o uşoară tendinţă de creştere, adică suntem într-o zonă un pic mai sus decât a fost rezultatul electoral, e adevărat, rezultatul electoral a fost şi pe o participare foarte redusă, dar în niciun sondaj dintre cele vehiculate şi oficial, şi neoficial, nu am văzut o scădere a încrederii în noi şi nu cred că ar avea de la ce să fie. Nu este un an electoral şi tot ceea ce facem în această echipă guvernamentală - s-ar putea ca unele dintre măsuri să nu fie populare, dar sunt necesare pentru a ieşi cât de repede vom putea din această criză de sănătate publică - tocmai nefiind un an electoral cred că şi sondajele trebuie privite ca instantanee de parcurs ale unui proces prin care ne facem bine ca ţară”, a adăugat liderul USR-PLUS.Întrebat dacă modul în care coaliţia guvernează este influenţat de cursele interne din PNL, respectiv USR-PLUS pentru şefia formaţiunilor politice, Barna a răspuns: "Eu sper că în foarte mică măsură şi am arătat în aceste patru luni de guvernare că echipa USR-PLUS la guvernare şi echipa USR-PLUS în Parlament a arătat maturitate, seriozitate”."Poate anii de opoziţie în care toate dezbaterile din USR erau pe toate televiziunile ne-au învăţat şi am căpătat împreună o experienţă care se regăseşte acuma în etapa de guvernare. Este şi un mesaj pe care l-am dat colegilor mei şi le mulţumesc pentru că l-au înţeles. Din momentul în care am intrat la guvernare am spus nu ne mai permitem să fim un partid care se ceartă toată ziua pe nimicuri şi face titluri în presă pentru că oamenii nu ne vor mai crede. Pot să spun că în aceste patru luni partenerul serios, partenerul care a arătat responsabilitate, a fost USR-PLUS în această coaliţie şi sper să rămânem în continuare foarte solidari, foarte compacţi”, a adăugat liderul USR-PLUS.