Ghinea, despre PNRR: Ceea ce este un proces normal de negociere este prezentat în România ca fiind un eşec / Suntem o forţă în Uniunea Europeană şi eu mă duc să negociez, nu să dau examen la Bruxelles / Sunt sute de linii de investiţie

Întrebat, marţi seară, la B 1 TV, de ce a ajuns România în situaţia de a renegocia anumite capitole din PNRR, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a declarat: ”Ceea ce este un proces normal de negociere este prezentat în România ca fiind un eşec, un Doamne fereşte! De altfel, aduceţi-vă aminte că eu am propus să mergem cu o alocare mai mare în aceste componente, de 41 de miliarde de euro, pentru ca în final să revenim la alocarea oficială a României de 29 de miliarde. Asta înseamnă, logic, că ne-am asumat de la bun început că vom propune anumite proiecte la care vom renunţa ulterior. Cum altfel să facem scăderea de la 41 de miliarde, la 29?”.Ministrul a afirmat că trebuie depăşită gândirea de genul ” uvernul României se duce la Bruxelles, aşa, cu căciula în mână, ca şcolarul la examen, şi îi dă Comisia peste degete”.”Suntem o ţară membră a Uniunii Europene, o forţă în Uniunea Europeană şi eu sunt genul de demnitar român care mă duc să negociez, nu să dau examen la Bruxelles. Haideţi să ieşim din paradigma de dat examen. Suntem într-o paradigmă în care asumat ne ducem şi negociem matur cu partenerii de la Comisia Europeană, şi în cazul acesta noi am luat decizia de a pune mai multe oferte pe masă să discutăm. Este un proces foarte greu”, a adăugat Cristian Ghinea.Acsta a mai prcizat că în PNRR sunt sute de linii de investiţie.”Pe cele mai multe dintre aceste linii ne-am înţeles cu Comisia, am agreat. Pe altele – importante, e drept – sunt diferenţe de viziune. Pe celebrul caz al irigaţiilor, Ministerul Agriculturii susţine că respectă acest principiu, Comisia Europeană spune că, «ce vreţi voi să modernizaţi ca sistem este un sistem care consumă prea multă apă şi nu mai respectă această politică de a combate deşertificarea»”, a mai declarat Ghinea.Ghinea afirmă, însă, că nu înseamnă că cineva a greşit: ”Însemnă că dezbaterea a doi parteneri, egali şi maturi, unii consideră aşa, alţii altceva”.