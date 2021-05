Tanzcos Barna, întrebat dacă va aproba noi derogări pentru împuşcarea urşilor: Dacă există pericol la adresa vieţii umane, da / Avem 5% din populaţie direct afectată şi 95% care au o părere, dar nu trăiesc în zonă

Întrebat marţi seară, la B1 Tv, dacă ar fi dispus să semneze un ordin de împuşcare a unui urs, ministrul Mediului a răspuns că ministerul pe care îl conduce are obligaţia de a proteja viaţa oamenilor."Dacă există pericol la adresa vieţii umane, da, este obligaţia ministerului, scrie în lege că ministerul trebuie să emită ordine de prevenţie şi de intervenţie. Este obligaţia legală”, a afirmat Tanczos Barna.În ceea ce priveşte vânătoarea în urma căreia ursul Arthur a fost împuşcat, fapt care a generat un val de emoţie, dar şi de proteste la nivel european, Tanczos a răspuns afirmaţiilor celor care susţin că ursul Arthur nu a pus viaţa nimănui în pericol, afirmând, în acest context, că "din păcate nu poate nimeni să demonstreze acest lucru".Ministrul a explicat că "cel puţin în dosarele care s-au depus la minister sunt procese verbale clare, cu poze, de pagubă, de atac la animale, de atac la gospodării în zona respectivă"."Doar în localitatea respectivă erau 22 de atacuri de urs în 2020. Sunt 1.000 în judeţul respectiv, în cinci ani, sunt 4.960 şi ceva de dosare depuse la gărzile forestiere în cinci ani”, a detaliat ministrul Mediului.Tanczos Barna a făcut referire şi la unele organizaţii care militează pentru drepturile animalelor, afirmând că "sunt foarte multe ONG-uri care au păreri, care exprimă puncte de vedere, dar nu au responsabilitatea intervenţiei şi apărării vieţii umane".Ministrul a reafirmat că este "aproape imposibil" ca România să facă relocarea unor exemplare de urşi în alte ţări în condiţiile în care multe alte ţări au refuzat transferul."Ne trezim şi cu persoane care vin din acele state membre UE fie trăiesc acolo, sau au plecat de aici şi stau acolo majoritatea timpului, şi ne spun cum ar trebui să gestionăm noi problema şi conflictul om-urs, aici, unde zilnic sunt atacuri. Trebuie un management al speciei pus pe hârtie, trebuie consecvenţă şi determinare şi responsabilitate din partea ministerului. Oamenii aşteaptă să fie protejaţi, asta aşteaptă oamenii de la autorităţi şi de la minister. Cu siguranţă, vor fi opinii divergente, dar situaţia stă în felul următor: avem 5% din populaţia ţării care este direct afectată, sunt unu din... nu ştiu, zece oameni care ştiu exact ce înseamnă convieţuirea asta cu animalele sălbatice şi sunt 95% care au o părere, au anumite informaţii, dar nu trăiesc în zonele respective”, a adăugat ministrul.Săptămâna trecută, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat că au fost recoltate probe ADN de la ursul ucis la Ojdula, însă ministerul şi instituţiile subordonate nu au avut informaţii legate de ursul Arthur. Pentru ca probele ADN să poată fi comparate "cu ceva", Ministerul Mediului va solicita informaţii de la acele organizaţii care au făcut monitorizare. "(...) am putea elimina orice dubiu privind existenţa ursului Arthur. Solicităm poze, orice dovadă pentru a compara poza din dosarul de extragere cu celelalte poze. Este relativ greu, pozele nu sunt din aceeaşi perioadă", a explicat el. Tanczos a arătat că asociaţia de vânătoare este responsabilă cu identificarea animalului. "Am văzut imagini foto după extragere, nu avem documente nici în privinţa monitorizării ursului Arthur, nu avem nici despre Arthur, nici despre exemplarul din sat", a afirmat el.