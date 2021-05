Florin Cîţu: Am vorbit de m-am săturat eu de mine despre vaccinare. E nevoie şi de voci proaspete

Autorităţile ar vrea să se atingă pragul de 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie, însă miercuri seară CNCAV a anunţat că s-a ajuns la 4.208.724 persoane, dintre care 3.317.789 cu ambele doze.









„Nu sunt relaxat, dar am încerede că noi vrem să trecem peste pandemie, am încredere în români că vor face tot ce trebuie ca să treacă peste pandemie”, a declarat miercuri seară, la un podcast, premierul Florin Cîţu.Acesta a precizat că cei care-l critică cer ca statul să facă mai mult pentru campania de vaccinare.„Statul a făcut (...) Am vorbit de m-am săturat eu de mine despre vaccinare. Cam atât este ce poate să facă statul: vom oferi mai multe resurse, dar, până la urmă, responsabilitatea este a noastră a tuturor, a societăţii”, a mai declarat premierul.Florin Cîţu a afirmat că are discuţii cu persoane din toate zonele pentru că „e nevoie de mesajul tuturor oamenilor în România”.„E nevoie de mesajul tuturor oamenilor în România, nu doar de mesajul meu. Eu sunt politician şi ştim că oamenii nu prea au încredere îm politicieni. Eu am tot vorbit, e nevoie şi de voci proaspete”, a adăugat premierul.