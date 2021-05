Marcel Ciolacu, despre angajarea lui Carmen Dan la Uniunea Naţională a Notarilor Publici: Nu mai are dreptul să muncească?

„E vreo problemă că doamna Carmen Dan lucrează la Uniunea Naţională a Notarilor? Nu o iau personal, dar nu înţeleg, doamna Carmen Dan nu mai are dreptul să muncească?”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la TVR1, potrivit News.ro.Întrebat dacă mai este Carmen Dan membru PSD, Ciolacu a răspuns că nu știe acest lucru.„Cred că da, la Teleorman, nu ştiu, nu am întrebat”, a declarat Ciolacu.Preşedintele PSD este de părere că e dreptul notarilor să angajeze pe cine vor în asociaţia lor.„Am crezut că mă întrebaţi de cioclii pe care i-au pus pe la Piatra Neamţ în funcţii publice, manageri, aveţi şi dumneavoastră aici (la TVR - n.r.) o directoare nouă care e cu vrăjitoarele, eu am crezut că vorbim lucruri, de instituţiile publice. Poate vă aduc aminte la Apele Române ce s-a întâmplat cu cine a fost angajat, scoatem consiliile de administraţie. Pe cine au angajat notarii, asociaţia lor, cred că e dreptul lor. Nu suntem eterni, nici eu nu sunt etern. Am şi anunţat că aş mai vrea să fac şi altceva în viaţă, nu numai politică”, a declarat Marcel Ciolacu.