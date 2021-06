Ciolacu: Eu pe Iohannis nu-l iert şi nu stau de vorbă cu el. Până nu iese public şi-şi cere scuze cu ciuma roşie... e cea mai mare mizerie, că am stat şi am tăcut până acum

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susţine că nu are nicio comunicare cu preşedintele Klaus Iohannis şi respinge acuzaţiile conform cărora ar exista o înţelegere între el şi şeful statului. "Să iasă public să-şi ceară scuze nu mie, nu parlamentarilor... oamenilor care au votat cu PSD”, susţine Ciolacu, referindu-se la preşedintele Klaus Iohanis, potrivit News."Când aud pe unu: Ciolacu şi PSD-ul sunt înţeleşi cu Iohannis. N-am, dom-le, ce să mă înţeleg cu ei! Eu pe Iohannis nu-l iert şi nu stau de vorbă cu el. Până nu iese public şi-şi cere scuze cu ciuma roşie.. e cea mai mare mizerie, că am stat şi am tăcut până acum”, a afirmat Marcel Ciolacu, marţi seară, într-om emisiune la România Tv.Întrebat dacă are vreun fel de comunicare cu şeful statului, Ciolacu a reafirmat că aşteaptă din partea preşedintelui scuze adresate votanţilor PSD."Ce comunicare să avem? Noi suntem în opoziţie, a zis că PSD-ul nu mai contează politic... Să iasă public să-şi ceară scuze nu mie, nu parlamentarilor... oamenilor care au votat cu PSD. Vrea să-i spun eu la televizor – dar ştie la fel de bine ca şi mine – de unde e ciuma roşie, cine a scos-o. Cum poţi să instigi în halul ăsta tu, preşedintele României? Acuma vine copy-paste ăsta, domnul Cîţu şi vine la fel: dom-le administraţiile PSD... mă, nu-ţi e ruşine, că scot toate hârtiile acu cum dai mită la fiecare administraţie PNL?”, a adăugat Ciolacu.