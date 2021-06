Marcel Ciolacu: Liviu Dragnea este trecutul / CEx-ul se transformase într-un pluton de execuţie

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marţi seară, la Kanal D, că pe vremea lui Liviu Dragnea existau tensiuni în partid, iar CEx-ul se transformase în pluton de execuţie. ”Nu am de ce să-mi fie frică de Liviu Dragnea”, a afirmat Ciolacu, precizând că ”Liviu Dragnea este trecut”, potrivit News.Marcel Ciolacu a fost întrebat, marţi seară, la Kanal D, care sunt diferenţele între el şi Liviu Dragnea şi a afirmat: ”Sunt diferenţe mari de comportament”.În plus, Ciolacu a precizat că în PSD există acum o relaxare care nu exista pe vrema lui Liviu Dragnea, iar el, ca preşedinte al formaţiunii, poate fi criticat, lucru care se întâmplă frecvent.”Eu am impus în partid să mi se vorbească pe numele mic – Marcel”, a mai declarat Ciolacu.Liderul PSD susţine că Mihai Tudose, Sorin Grindeanu sau Gabriela Firea îl critică frecvent.”Am pornit de la ideea că acest partid nu are nevoie încă de un tătic şi un om care le ştie pe toate”, adăugat Ciolacu.Întrebat dacă exista tensiune în PSD pe vremea lui Liviu Dragnea, Ciolacu a confirmat.”CEx-ul se transformase într-un pluton de execuţie”, a mai afirmat liderul PSD.Acesta a dăugat că a fost o periodă în care a comunicat cu Liviu Dragnea, apoi nu s-a mai putut comunica cu el.”Nu am de ce să-mi fie frică de Liviu Dragnea. Ţelul meu în viaţă nu este să rămân preşedintele PSD până la moarte şi nici ţelul lui Liviu Dragnea nu este să preia partidul. Liviu Dragnea este trecutul. Îmi asum acest trecutul, fiindcă aş fi ipocrit să nu o fac, dar în acest moment reprezintă trecutul, atât pentru mine, cât şi pentru partid”, a mai afirmat Ciolacu.