Cîțu: Majorarea alocațiilor copiilor, legată de creșterea economică

"În primul rând, am un gust amar pentru că suntem aici și discutăm despre alocații în acest moment pentru că Parlamentul nu și-a făcut treaba. A fost un proiect de lege, este un amendament care a fost trecut la Senat în iarnă, Parlamentul putea să ia o decizie clară până acum în ce direcție vrea să meargă. Noi am avut o decizie în coaliție că vor crește doar anul acesta alocațiile, dacă Parlamentul voia să ia o altă decizie, trebuia să rezolve. Noi vorbim astăzi de alocații din nou pentru că Guvernul este nevoit să dea ordonanță de urgență care să respecte decizia coaliției din decembrie - că anul acesta va fi o singură creștere a alocațiilor. Deci de asta suntem astăzi aici și de aceea vorbim din nou. Dacă nu ar fi fost acest lucru că trebuie să dau din nou ordonanță în guvern, nu am fi discutat din nou despre alocații", a declarat Florin Cîțu la TVR."Noi am prezentat la începutul anului un calendar al evoluției deficitului bugetar, al finanțării finanțelor publice și acolo am discutat despre măririle, creșterea cheltuielilor în fiecare an. Din aceste cheltuieli fac parate și alocații, și pensii, și salarii, și salariul minim. Pentru toate acestea vom avea un calendar transparent de creștere. Pe mine mă interesează ca în toate cazurile - și la pensii, și la salarii, și la alocații - alocațiile să fie legate de exemplu, dinamica anuală, deci să crească în fiecare an transparent, părinții să știe exact cu cât, să fie legat și de creșterea economică. Adică dacă avem o creștere economică sănătoasă puternică, să beneficieze și părinții", a adăugat Cîțu.