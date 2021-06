Dan Barna: Acest subiect al pensiilor speciale trebuie abordat şi soluţionat / Nu mai este un subiect care poate fi ţinut sub preş la nesfârşit

Ce spune despre părerea lui Fabian Gyula, candidatul pentru funcţia de Avocat al Poporului, despre pensiile speciale

Dan Barna a fost întrebat, miercuri seară, la Digi 24, despre candidatul pentru funcţia de Avocat al Poporului, beneficiar de pensie specială şi a afirmat: ”Poziţia USR PUS în această coaliţie şi a coaliţiei în ansamblu este că acest subiect al pensiilor speciale trebuie abordat şi soluţionat (...) Poziţia individuală a propunerii pentru Avocatul Poporului (...) e secundară. În contextul poziţiei clare a coaliţiei, poziţia inividuală a persoanei respective este secundară. Dincolo de părerea domniei sale, subiectul este foarte clar şi poziţia coaliţiei, a USR PLUS este că subiectul pensiilor seciale treuoe soluţioat şi tratat în această toamnă, cel mai târziu începutul anului viitor”.Dan Barna afirmă că ”nu mai este un subiect care poate fi ţinut sub preş la nesfârşit”.Întrebat dacă crede că Fabian Gyula, candidatul care a primit aviz favorabil de la comisiile juridice ale Parlametului pentru funcţia de Avocat al Poporului, ar putea să pună bţe în roate coalişiei în legătură cu eliminarea pnsiilor speciale, Barna a afirmat: ”Eu sper să nu se întâmple, dar, oricum ar fi, e clar că această moificare a pensiilor speciale şi reforma pensiilor în ansamblu trebuie să fie una corectă şi constituţională. Este poziţia individuală a domniei sale care nu coincide cu poziţia coaliţiei”.Fabian Gyula, candidatul care a primit aviz favorabil de la comisiile juridice ale Parlametului pentru funcţia de Avocat al Poporului, a afirmat miercuri că a ieşit la pensie în 2020, la vârsta de 49 de ani şi are o pensie de magistrat de peste 10.000 lei.Chestionat dacă 49 de ani nu e o vârstă prea mică pentru a ieşi la pensie, el a răspuns: „Raportat la presiunea la care eşti supus în magistratură, da”.Acesta a mai precizat că magistraţii au şi o serie de incompatibilităţi şi restricţii şi că pensia sa este de peste 10.000 lei, apreciind că este o sumă mare raportat la pensia medie.El a adăugat că jurisprudenţa CCR este „clară în favoarea magistraţilor” în privinţa pensiilor pe care le primesc.La audierea în comisiile juridice ale Parlamentului, Fabian Gyula a spus că a absolvit studii juridice, vreme de 25 de ani a fost procuror şi de 22 de ani este cadru didactic în învăţământul superior.