Florin Cîțu despre declarația sa privind „tranșarea alegerile din PNL”: Eu am vorbit acolo cu PSD-ul / Ce l-a „deranjat și întristat” în schimb la Ludovic Orban în Parlament

„Domnilor de la PSD, degeaba speraţi. Vă minţiţi singuri. După 25 septembrie va fi şi mai rău pentru dvs. Am tranşat alegerile din PNL, de cine vă e cel mai frică nu scăpaţi”, declarase Florin Cîțu, în Parlament, la dezbaterea moțiunii de cenzură.

„A tranşat. Verbul "a tranşa" înseamnă "a separa", "a împărţi" (n.r. - aluzie la termenul folosit de Florin Cîţu). Mi se par total nepotrivite. Ca premier care este în faţa unei moţiuni de cenzură trebuia să se concentreze pe prezentarea rezultatelor pozitive ale guvernării, de asemenea să combată orice argument şi mai ales orice minciună care a fost cuprinsă în moţiunea de cenzură. Nu era locul potrivit pentru a vorbi de Congresul PNL şi lucrul ăsta îl ştie toată lumea, nu trebuie să-l spun eu”, a reacționat ulterior Ludovic Orban, întrebat pe această temă.

Senatorul neafiliat Diana Şoşoacă a declarat marţi, în plenul Parlamentului, că ar avea nevoie de 2-3 minute pentru a-l scăpa pe Ludovic Orban de Florin Cîţu.

„Voiam să îi spun domnului Orban că, dacă îmi acordă 2-3 minute, îl ajut să scape de domnul Cîţu. Am auzit aici de o dictatură care va dura cel puţin zece ani. Eu vreau să îl parafrazez pe Caragiale: Ai uitat, Năică, că e senator Şoşoacă, şi-o să-ţi trag o revoluţie de o să mă pomeneşti!”, a spus Şoşoacă.

Premierul Florin Cîțu a fost întrebat marți seară, într-o emisiune la Digi24, ce a vrut să spună când a declarat, la dezbaterea moțiunii de cenzură depuse de PSD, că a „tranşat alegerile din PNL”, declarații calificate ulterior de liderul PNL Ludovic Orban drept „total nepotrivite”.„Eu am vorbit acolo (de la tribuna Parlamentului, n.r.) cu PSD-ul. Și le-am spus că nu există nicio șansă să se implice în alegerile din PNL. Acele scenarii cu ne dăm jos guvernul, că se face apoi un guvern minoritar cu PSD... nu există. Aceste scenarii nu există. Eu rămân inamicul public numărul 1 al PSD în continuare”, a răspuns Florin Cîțu.Întrebat dacă l-a supărat astfel pe șeful PNL Ludovic Orban, Cîțu a răspuns: „Nu văd de ce”.„Eu în Parlamentul României am văzut astăzi ceva care m-a deranjat și m-a întristat. Am văzut cum un senator independent a cerut două minute, ca să-l scape pe dl președinte Orban de Cîțu. Ce m-a deranjat și m-a întristat este faptul că nu a fost nicio reacție din partea președintelui Orban la această declarație. Asta m-a deranjat”, a afirmat Cîțu.Șeful Guvernului consideră că ar fi trebuit să existe o intervenție a președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban.„Eu așa cred. Nu are nevoie de altcineva. Sau poate are nevoie, nu-mi dau seama”, a mai spus Florin Cîțu.