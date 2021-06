Florin Cîţu, despre Avocatul Poporului: Această instituţie este în subordinea Parlamentului. Are independenţă, dar nu are independenţa să fie iresponsabilă

Florin Cîţu a fost întrebat, marţi seară, la Digi 24, despre decizia CCR în privinţa Avocatului Poporului şi a afirmat: „Aici aş vrea ca - până să am o opinie - aş vrea să văd motivarea CCR. Tot ce ştim acum este că această instituţie este în subordinea Parlamentului. Are independenţă, dar nu are independenţa să fie iresponsabilă, de exemplu. Evaluarea o face Parlamentul României”.Premierul a precizat că decizia în legătură cu această instituţie va fi luată după ce va apărea motivarea deciziei CCR.„Nu ştiu pe ce temei au luat decizia, vom vedea şi apoi vom lua decizia în coaliţie”, a mai declarat Cîţu.din funcţia de Avocat al Poporului, au decis marţi judecătorii CCR, în urma sesizării depuse de PSD.