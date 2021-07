Evaluare Națională: Cum crede Sorin Cîmpeanu că va funcționa corectarea online / Ce sunt codurile pe care le vor primi subiectele

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, joi seară, la Digi 24, că şi-ar dori ca lucrările la Evaluarea Naţională să fie corectate online, pe baza unor coduri pe care le vor primi subiectele. Ministrul crede că, odată cu digitalizarea acest proiect ar putea fi implementat. ”Profesorii corectori vor putea corecta online, fără să se cunoască între ei. Am dreptul să fiu optimist”, a afirmat ministrul, potrivit News.





”Am avut la Evaluarea Naţională rezultate mai bune decât la anii anteriori, decât în ultimii trei ani. Sunt cel puţin doi factori: elevii au reuşit să se concentreze pe acest examen în pofida acestei perioade de criză, doi - este primul an când avem subiecte structurate la examenul de Evaluare Naţională. Avem subiecte structurate la fel cu testările PISA. Este eliminat subiectivismul evaluării foarte mult pentru că baremul este fragmentat foarte mult, se vizează fiecare item în parte şi este mai greu să greşeşti în evaluare. Profesorul este obligat să puncteze fiecare răspuns bun din partea elevilor”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Digi24, joi seara.





Numărul notelor de zece la limba română a scăzut faţă e anii anteriori.





”Am avut acuze că subiectele sunt dificile. Anul trecut au fost 4.700 de note de zece la limba română, anul acesta sunt de zece ori mai puţine, 470. Anul trecut am avut 1.394 note de 10, anul acesta avem cam jumătate. Fiind structurate pe modelul PISA, subiectele sunt structurate pentru nivelul minim, pentru a lua nota cinci, apoi pentru un nivel de dificultate mediu şi au fost subiecte dificile pentru excelenţă. Sunt 120 de medii de zece la nivel naţional”, a declarat Sorin Cîmpeanu.





Ministrul Sorin Cîmpeanu îşi doreşte ca de anul viitor lucrările să fie corectate electronic la Evaluarea Naţională.





”Există un pilot şi sunt colegi cu iniţiativă care au demarat pentru clasa a VI-a acest proiect pilot, evaluări la matematică - ştiinţe, cărora să le fie alocat câte un cod pe fiecare item şi să fie culese rezultatele pe fiecare item în aşa fel încât să ai o imagine mult mai clară ce a mers şi ce nu a mers bine. În momentul în care analizăm pe fiecare item în parte, ştii că trebuie să te concentrezi în procesul de îmbunătăţire a predării pe aceste competenţe. Îmi doresc acest sistem şi la Evaluarea Naţională. Dacă tot am introdus acest sistem apropiat de Bologna, cu acest barem fragmentat în care se punctează fiecare răspuns al elevilor, următorul pas ar fi colectarea informatizată la nivel de item. Fiecare dintre subiecte va avea propriul cod. Profesorii corectori vor putea corecta online, fără să se cunoască între ei. Am dreptul să fiu optimist. Dacă tot vorbim de digitalizare, am zis un lucru mărunt, dacă îl fac într-un an tot e bine”, a explicat ministrul.