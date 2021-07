Orban, despre secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii numit şi demis în 24 de ore: Nu am mai înţeles nimic

”În cadrul negocierilor, la Ministerul Sănătăţii, PNL este reprezentat de doi secretari de stat. Noi am desemnat cei doi candidati, respectiv domnul Andrei Baciu, care este şi vicepreşedintele Comisiei de vaccinare şi domnul Cosmin Baciu care este un medic cunoscut, un medic apreciat şi care trebuia numit încă de când am luat decizia de susţinere în BPN. Când am văzut în Monitorul Oficial numirea domnului Baciu, am spus, în sfârşit s-a făcut ceea ce trebuia făcut. Când am văzut demiterea, am spus că nu am mai înţeles nimic”, a afirmat Orban.Întrebat dacă a discutat acest aspect cu premierul, Orban a precizat: ”Nu am avut timp să discutăm pe acest subiect, deşi ne-am întâlnit la Dolj şi la Vâlcea. Vom discuta, evident”.Premierul Florin Cîţu a numit şi eliberat din funcţie un secretar de stat în Ministerul Sănătăţii în mai puţin de 24 de ore , explicaţia Executivului fiind că nu a fost respectată procedura şi că mai întâi ar fi trebuit publicată în Monitorul Oficial Hotârârea de reorganizare a Ministerului Sănătăţii care justifică înfiinţarea postului.Aceasta deşi Ministerul Sănătăţii are în prezent patru secretari de stat, iar organigrama publicată pe site-ul ministerului, în baza unei Hotărâri de Guvern din 2010, include deja 5 posturi de secretar de stat.Cosmin Baciu, cel care a fost secretar de stat mai puţin de 24 de ore, a fost validat de conducerea liberală încă din februarie pentru acest post.