Marcel Ciolacu spune că nu a vorbit de şapte luni cu Klaus Iohannis: Eu nu vreau să-l deranjez pe preşedinte, o fi având treabă cu guvernarea

„Nu am avut nicio discuţie cu preşedintele României. Eu nu vreau să-l deranjez pe preşedinte, o fi având, are treabă cu guvernarea. E guvernul său, o vedem această guvernare. Ştiţi foarte bine, şi-a dorit ca acest PSD să dispară, această ciumă roşie, să nu mai aibă niciun cuvânt de spus, şi aşa mai departe”, a afirmat Marcel Ciolacu, marţi seară, la România TV, întrebat de câte ori a discutat, formal sau informal, cu preşedintele Klaus Iohannis de când PSD a devenit principalul partid de opoziţie.Liderul PSD a admis că în mod normal ar trebui să existe discuţii între oficialii partidelor din opoziţie şi preşedintele ţării.„Nu asta este normalitatea, categoric că nu aceasta este normalitatea. Ar trebui întâlniri normale, în care se iese şi se spune ce s-a discutat, sau parte din ce s-a discutat. Nu trebuiesc întâlniri secrete, ascunse. Adică, în toată lumea... Am făcut apel să facem acorduri pe sănătate, pe învăţământ, cum am fost respinşi înseamnă că, după cum vede, Guvernul le ştie pe toate. Şi vedem în ce situaţie s-a ajuns acum”, a completat Marcel Ciolacu.