Sorin Cîmpeanu spune că teza sa de doctorat este publică de 20 de ani

„Acolo unde trebuia să fie. Din prima săptămână de după susţinere. La Biblioteca Naţională. Ea poate fi consultată în fiecare zi şi a putut în ultimii 20 de ani să fie consultată. (...) Am trimis la presă link, cota de catalog, am făcut publică lista tuturor lucrărilor ştiinţifice din anul 1988, când nici nu terminasem facultatea. Toate sunt... Dacă este, le şi scanez şi le pun la dispoziţie în format electronic. Acum nu ştiu câţi se vor pricepe la irigaţii cu ape uzate. Dar dacă este de interes, eu fac şi lucrul acesta. Am început-o în mileniul trecut teza de doctorat, chiar la începutul anilor '90. Dacă aş fi ales acum o temă, aş fi ales, nu ştiu...”, a spus ministrul la postul Realitatea Plus, potrivit Agerpres.

Jurnalista Emilia Şercan a scris săptămâna trecută că ministrul Educaţiei ţine teza de doctorat „la secret”. Aceasta a susţinut pe Facebook că teza de doctorat a ministrului Sorin Cîmpeanu este publică, însă în versiunea electronică.