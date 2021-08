Alexandru Rafila: Părinţii trebuie să-şi trimită copiii la şcoală / Există sigur şi în rândul copiilor un anumit grad de imunitate

„Părinţii trebuie să-şi trimită copiii la şcoală. Eu cred că impactul asupra şcolii, o neîncepere faţă în faţă a şcolilor ar fi catastrofal pentru viitorul acestor copii, nu numai din punct de vedere al acumulării de cunoştinţe, ci din punct de vedere al dezvoltării lor psihologice, din punct de vedere al integrării sociale, ar fi catastrofal. Eu sunt total împotrivă – ştiţi bine că în mod constant am pledat pentru funcţionarea şcolilor – mie mi-a plăcut ce a spus domnul ministru Cîmpeanu, şcolile trebuie să se închidă ultimele şi să se deschidă primele. Din păcate, lucrul ăsta nu s-a întâmplat, şcolile s-au închis primele în România dacă vă aduceţi aminte, cred că nu erau nicăieri închise, noi le-am închis, şi s-au deschis ultimele. Deci a fost exact pe dos”, a afirmat Alexandru Rafila, marţi seară, la Digi 24, relatează News.ro.El a pledat pentru menţinerea distanţei, evitarea aglomeraţiei, reducerea numărului de elevi în clasă, spunând că "am avut un an jumătate la dispoziţie să facem aceste lucruri”.Rafila a menţionat că, având în vedere că 50-60% dintre cadrele didactice sunt vaccinate, riscurile de transmitere a infecţiei cu SARS-CoV-2 sunt mai mici decât erau în anul şcolar trecut."Şi mulţi dintre copii au trecut prin boală. Dacă am face un studiu de seroprevalenţă la copiii de vârstă şcolară, o să vedem că mulţi dintre ei au anticorpi, că au trecut prin boală, dar nu ştiu lucrul ăsta pentru că fie au venit în contact cu un adult bolnav acasă, în familie... gândiţi-vă că noi avem deja un milion şi ceva de persoane care au trecut prin boală, în mod manifest. Există încă câteva milioane care au trecut prin boală inaparent, adică nu ştiu că au avut infecţia. Deci e clar că şi copiii au fost expuşi la virus, au făcut, cum fac marea lor majoritate, forme foarte uşoare, inaparente, necaracteristice, eventual cu un sindrom digestiv, care au trecut neobservate, nediagnosticate, dar există sigur şi în rândul copiilor un anumit grad de imunitate, dincolo de cele câteva procente, din păcate doar câteva procente, care au fost vaccinaţi”, a adăugat Alexandru Rafila.