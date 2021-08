Virgil Popescu: De mâine începe controlul ANRE cu Protecţia Consumatorului la toţi furnizorii de gaze / Dacă tu modifici preţul şi ai anunţat că e preţ fix pe un an de zile, intri sub incidenţa a două legi

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunţat că de marţi ANRE şi ANPC vor începe controale la furnizorii de gaze, după ce mai mulţi consumatori au reclamat modificarea preţurilor şi facturi exorbitante. Ministrul afirmă că furnizorii care au anunţat un preţ fix pentru un an de zile şi îl modifică intră sub incidenţa a două legi şi vor fi amendaţi, în unele cazuri amenzile fiind ”fabuloase”, potrivit News.”De mâine începe controlul ANRE cu Protecţia Consumatorului la toţi furnizorii de gaze. Lucrurile sunt foarte simple (...) nu aveau voie să mărească preţul pentru că în mai au anunţat oferta de 1 iulie. Compania respectivă a anunţat preţul, cu preţ fix pe un an de zile. Dacă tu modifici preţul şi ai anunţat că e preţ fix pe un an de zile, dacă modifici preţul, intri sub incidenţa a două legi: una e legea protecţiei consumatorului la ofertă înşelătoare, care nu are amendă aşa de mare. A doua este amendă între 5 şi 10% pe cifra de afaceri pe Legea energiei, pe acelaşi lucru: ofertă înşelătoare”, a declarat, luni seară, la Digi 24, Virgil Popescu.Ministrul a precizat că amenzile la Legea energiei sunt fabuloase.”Eu îi rog pe toţi furnizorii să fie corecţi, să aibă corectitudine faţă de clienţi şi să nu abuzeze de poziţia lor dominantă pe piaţă, pentru că omul nu se uită pe contract când face. Se uită pe ofertă, vede, după care semnează mai departe (...) Dacă au semnat un contract în care au clauză de mărire şi nu au mers pe ofertă cu preţ fix, din păcate, acolo nu îi mai poate ajuta nimeni”, a mai declarat ministrul.Acesta a precizat că ANPC şi ANRE sunt pregătite să pria reclamaţiile oamenilor.”Am discutat atât cu preşedintele ANRE, cât şi cu preşedintele ANPC şi sunt pregătiţi pentru aceste controale şi primesc sesizările oamenilor ca să îi ajute tocmai pe clienţii casnici, care nu sunt companii, nu au oficii juridice în spate, nu au expertiză juridică”, a mai declarat Popescu.Acesta a reiterat ideea că se poate schimba furnizorul ori de câte ori clientul doreşte acest lucru: ”Contează foarte mult preţul. Să aleagă în funcţie de preţ şi de condiţiile care sunt. Dacă găsesc o ofertă de preţ fix poate mai mare un pic, dar pe o perioadă de un an de zile şi le convine acel preţ pot foarte bine să îl accepte. Dacă nu îi convine preţul pe care îl are, poate găsi o altă ofertă cu preţul cel mai mic. Poate schimba oricând. Te poţi schimba de 10, de 20 de ori pe an de la un furnizor la altul. Discutam cu ANRE şi eu cred că o să accepte propunerea mea, în aşa fel încât migrarea clientului de la un furnizor la altul să se poată face doar în baza ultimei facturi a locului de consum, să nu mai fie nevoie să aducă tot felul de acte”.Premierul Florin Cîţu, ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, şi reprezentanţi ai ANRE, Transelectrica, OPCOM şi Consiliului Concurenţei se întâlnesc marţi pentru a discuta după ce mai mulţi consumatori au reclamat modificări ale preşurilor la gaze şi facturi exorbitante.