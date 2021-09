Ionuţ Moşteanu (USR PLUS): Vrem o coaliţie cu PNL şi UDMR, însă fără premierul Cîţu / Vom cere în şedinţa coaliţiei de mâine demisia lui Cîţu și o nouă propunere de premier din partea PNL

"Vom cere în şedinţa de coaliţie de mâine o nouă propunere de premier din partea PNL şi demisia domnului Cîţu. PNL e cel mai mare partid din coaliţie, are dreptul să îşi pună un premier în continuare, vrem un premier responsabil care poate conduce o coaliţie, nu unul care foloseşte funcţia de premier pentur a-şi aranja apele în competiţia internă din partid”, a mai transmis Moşteanu.









Ionuţ Moşteanu a declarat miercuri seară, la Digi 24, că premierul Florin Cîţu şi-a arătat din nou limitele, relatează News.ro."Vrem o coaliţie cu PNL şi UDMR, însă fără premierul Cîţu. Premierul Cîţu şi-a arătat din nou limitele. Numai astăzi a încălcat de două ori protocolul de coaliţie, o dată când a băgat şmechereşte în şedinţa de Guvern deşi la coaliţie acum două zile a spus că nu are avizele, nu discutăm săptămâna asta. Astăzi a băgat şmechereşte PNDL care nu e nicio urgenţă pentru nimeni în România în afară de domnul Cîţu care este în campanie internă. Şi a doua în momentul în care a anunţat că pentru că poate la 21.30 când a fost la declaraţii a anunţat demiterea colegului meu Stelian Ion deşi este foarte clar că domnul Cîţu este pus acolo să conducă acest Guvern de coaliţie cu voturile noastre, nu şi-a câştigat acest drept în urma unor alegeri şi am zis omul ăsta trebuie să ţină aceste trei partide de coaliţie împreună pentru realizarea programului de guvernare, însă se vede că este o pălărie prea mare pentru dânsul”, a afirmat Moşteanu.El a precizat că USR PLUS va cere în şedinţa de coaliţie o nouă propunere de premier din partea PNL şi demisia lui Florin Cîţu.