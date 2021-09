Barna: În PNL sunt multe soluţii viabile pentru premier. Un om precum Ilie Bolojan va avea toată susţinerea USR PLUS

Co-preşedintele USR PLUS Dan Barna a afirmat joi seară la Digi 24 că în Partidul Naţional Liberal sunt multe soluţii viabile pentru postul de premier, precizând că Ilie Bolojan va avea toată susţinerea formaţiunii pe care o conduce. Barna a arătat că miniştrii USR PLUS nu vor demisiona înainte de moţiunea de cenzură şi vor vota împotriva Guvernului din care fac parte, potrivit News.





Dan Barna a declarat, joi, la Digi 24, că vineri va merge la coaliţie şi va cere PNL să aleagă un premier competent care poate conduce un Guvern de coaliţie.

"Vom merge la coaliţie şi vom spune: puneţi pe masă un premier competent care are maturitatea umană să conducă un guvern de coaliţie şi putem să mergem mai departe. Am văzut cum explica unul dintre purtătorii de mesaj de la PNL, ne explica că în USR PLUS sunt multe soluţii pentru Ministerul Justiţiei. În PNL în egală măsură sunt multe soluţii viabile pentru premier. Un om precum Ilie Bolojan va avea toată susţinerea USR PLUS fără niciun fel de problemă şi sunt convins că vom avea acel guvern stabil din punct de vedere al deciziilor mature”, a afirmat Dan Barna.

El a precizat că USR PLUS a pregătit o moţiune de cenzură ca urmare a "agresiunii" petrecute în ultimele două zile din partea premierului.

"Avem o moţiune de cenzură pregătită de USR PLUS urmare a agresiunii petrecute în ultimele două zile dinspre premierul Florin Cîţu asupra a ceea ce noi credeam că avem o coaliţie funcţională, care a generat propunerea acestei moţiuni de cenzură şi în efortul nostru de a obţine semnăturile necesare ca moţiunea să poată fi depusă. E o manifestare parlamentară firească, nu sunt multe opţiuni prin care o moţiune de cenzură poate să ajungă la vot decât un număr necesar de semnături”, a transmis liderul USR PLUS.

Întrebat dacă va miza pe voturile PSD la moţiunea de cenzură, Dan Barna a răspuns: "PSD va fi în situaţia dacă susţin sau nu cabinetul Florin Cîţu. Dacă îl susţin, înseamnă că prezenţa USR PLUS în această coaliţie nu mai este necesară, guvernarea poate să continue cu susţinerea PSD şi atunci e o consecinţă foarte firească”.

Liderul USR PLUS a mai afirmat că, dacă moţiunea nu trece, atunci USR PLUS pleacă din guvern.

"Dacă moţiunea de cenzură pică şi premierul Florin Cîţu dovedeşte că are susţinere parlamentară, înseamnă că noi suntem cei care greşim, ne retragem de la guvernare şi guvernează mai departe. Dacă moţiunea trece şi guvernul Florin Cîţu este demis, preşedintele va propune un nou premier, ne aşezăm la masă, discutăm, coaliţia poate să funcţioneze”, a declarat Barna.

El a menţionat că miniştrii USR PLUS nu vor demisiona înainte de moţiunea de cenzură şi vor vota împotriva Guvernului din care fac parte.

Barna a menţionat că opţiunea că USR PLUS nu are cu cine negocia este una greşită.

"Ideea aceasta că USR PLUS este un partid în colţul mesei care funcţionează doar dacă PNL îi dă drumul din colivie este depăşită. A fost o opinie interesantă zilele acestea, voi nu puteţi negocia cu nimeni dacă vă bagă PNL-ul în seamă să ziceţi sărut mâna, mulţumesc, dacă nu, tăceţi. Această abordare potrivit căreia USR PLUS nu are nicio opţiune decât să zică sărut mâna la PNL este una greşită”, a precizat Dan Barna, citat de News.