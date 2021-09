Ludovic Orban: Este posibil ca USR PLUS să revină la masa negocierilor dacă Florin Cîţu nu va mai fi premier

„Este în mod clar o adâncire a crizei. Decizia de astăzi a USR PLUS arată că USR PLUS merge până la capăt, arată foarte clar că nu mai există soluţie de guvernare comună PNL - USR PLUS - UDMR - minorităţi cu Florin Cîţu premier, că USR PLUS preferă să treacă în opoziţie decât să îl mai susţină pe Florin Cîţu ca premier. Asta arată decizia lor de astăzi. Pentru ca o coaliţie să funcţioneze, partenerii trebuie să se respecte între ei (...). Nu ştiu dacă din lipsă de experienţă politică sau din cauza faptului că a fost prost sfătuit sau din cauza faptului că a considerat că are soluţie şi dacă USR PLUS iese de la guvernare sau poate din cauza faptului că nu şi-a imaginat că USR PLUS va merge până la capăt, premierul, care reprezintă PNL, a luat nişte decizii care pur şi simplu au aruncat în aer coaliţia şi au determinat reacţia celor de la USR PLUS. Responsabilitatea la guvernare presupune să te concentrezi pe punerea în practică a programului de guvernare”, a spus Orban.









Orban: „Fără USR PLUS, PNL nu poate să formeze un guvern care să beneficieze de un sprijin parlamentar, de o majoritate parlamentară, decât cu PSD sau cu AUR, ambele soluţii inacceptabile"







„Dacă cineva din PNL vrea să facă majoritate cu PSD, îl somez să o spună public de acum. Dacă nu vrea să facă majoritate cu PSD, atunci trebuie să revină la coaliţia pe care am construit-o, pentru că este singura posibilă. Lăsăm moţiunea de cenzură, există soluţii. Atâta timp cât USR PLUS şi-a exprimat un punct de vedere clar, categoric, în care nu mai poate fi pus la îndoială în momentul de faţă, în momentul în care ei au depus moţiunea de cenzură, în momentul în care au anunţat demisia tuturor miniştrilor din guvern... Declaraţia USR e foarte simplă: nu îl mai vrem pe Cîţu premier. Dacă Cîţu nu va mai fi premier, este posibil ca USR PLUS să revină la masa negocierilor. Domnul Cîţu poate să rămână premier, dacă îl ţine PSD ca premier", a mai declarat Ludovic Orban.









Acesta a declarat luni seară, la Realitatea Plus, că demisia miniştrilor USR PLUS reprezintă o adâncire a crizei declanşate pe fondul unor decizii luate de premier care "au aruncat în aer coaliţia" şi care arată fie lipsă de experienţă politică, fie că a fost prost sfătuit, relatează Agerpres.Ludovic Orban a apreciat că singura coaliţie „decentă şi rezonabilă”, care are sprijin în electoratul de dreapta, este cea formată după alegerile parlamentare de anul trecut şi că soluţia guvernării cu sprijin din partea PSD sau AUR este „inacceptabilă”.„Experienţa mea politică îmi spune următorul lucru: singura coaliţie decentă, rezonabilă, care are sprijin în electoratul care a votat cu PNL este coaliţia pe care am format-o după alegerile din 6 decembrie, respectiv coaliţia dintre PNL, USR PLUS, UDMR, evident cu sprijinul grupului minorităţilor naţionale. Dacă această coaliţie se rupe şi nu avem şansa să refacem această coaliţie - eu cred că încă avem şanse să refacem această coaliţie -, nu cred că PNL poate să găsească o altă formă de guvernare care să evite PSD. (...) Fără USR PLUS, PNL nu poate să formeze un guvern care să beneficieze de un sprijin parlamentar, de o majoritate parlamentară, decât cu PSD sau cu AUR, ambele soluţii inacceptabile - inacceptabile pentru electoratul PNL şi, mai ales, inacceptabile pentru ceea ce reprezentăm noi, PNL, am fost într-o luptă constantă cu PSD (...). Nu poţi să-ţi construieşti o proiecţie de guvernare, când eşti în primul an de guvernare, făcându-te prizonier partidului toxic pe care tu l-ai atacat 30 de ani şi cu care te-ai luptat 30 de ani. Cum să devii tu prizonierul PSD, cum să laşi România din nou pe mâna PSD?”, a afirmat preşedintele PNL.Orban a adăugat că, dacă Florin Cîţu nu va mai fi premier, este posibil ca USR PLUS să revină la masa negocierilor şi că singura modalitate ca premierul să îşi păstreze funcţia ar fi cea cu sprijinul social-democraţilor.