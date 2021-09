Florin Cîţu, la Antena 3: Este greu să identifici ce se întâmplă cu o monedă naţională, care sunt influenţele

Primul ministru Florin Cîţu a afirmat, miercuri, la News Hour with CNN (Antena 3), că deprecierea monedei naţionale faţă de euro începuse înainte de izbucnirea crizei politice, el susţinând că este greu de identificat influenţa situaţiei politice asupra cursului leului, potrivit News.”Am spus că moneda naţională este printre cele mai stabile din regiune. În acelaşi timp, am spus că este greu să identifici ce se întâmplă cu o monedă naţională, care sunt influenţele, având în vedere că această depreciere începuse înainte de criza politică. Vom vedea dacă are vreun efect. În acelaşi timp, vă spun că am discutat şi cu investitorii străini, şi cu agenţiile de rating, pe toată lumea îi ţinem la curent cu ce se întâmplă, mesajul meu este clar: România este guvernată, va fi guvernată, ne ţinem de reforme”, a declarat Florin Cîţu, miercuri, la Antena 3.Acesta a amintit că rectificarea bugetară indică o reducere a deficitului bugetar. În ceea ce priveşte Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), premierul a explicat că a prelat interimatul Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene tocmai pentru a se asigura că acest program va fi aprobat luna aceasta, primii bani de la Uniunea Europeană urmând a intra în România pentru implementarea PNRR cel mai probabil spre finalul acestui an.Leul şi-a accelerat tendinţa de depreciere în ultima săptămână, pe fondul tensiunilor politice interne, şi s-a decuplat de la evoluţiile regionale. Moneda românească este singura din Europa Centrală şi de Est care a scăzut faţă de euro de la începutul acestui an, relevă date analizate de Profit.ro.