Calitatea aerului din birouri afectează capacităţile cognitive ale angajaţilor (studiu)

"Există multe cercetări despre expunerea la poluarea din aerul exterior, dar noi ne petrecem 90% din timp în interior", a declarat Jose Guillermo Cedeno Laurent, principalul autor al acestui studiu, care a fost publicat joi în revista ştiinţifică Environmental Research Letters.El şi colegii săi au monitorizat 302 angajaţi din birouri aflate în şase ţări (China, India, Mexic, Thailanda, Statele Unite şi Marea Britanie) pentru o perioadă de un an. Experimentul s-a oprit în martie 2020, odată cu lockdown-urile impuse din cauza pandemiei de COVID-19.Toţi participanţii aveau între 18 şi 65 de ani şi lucrau cel puţin trei ore într-un birou, unde aveau un post de lucru permanent.Un senzor a fost plasat în fiecare birou pentru a măsura în timp real concentraţiile de particule fine mai mici de 2,5 micrometri (PM2,5), precum şi dioxidul de carbon, temperatura şi umiditatea.Angajaţii au participat la teste cognitive în anumite momente programate în avans sau atunci când nivelurile de PM2,5 sau cele de CO2 scădeau sau depăşeau anumite praguri.Unul dintre teste a cerut salariaţilor să identifice corect culoarea utilizată pentru a scrie un cuvânt care desemna o culoare diferită (de exemplu cuvântul "roşu" scris cu verde), iar un altul consta în adunări şi scăderi simple.În general, în exterior, concentraţiile de CO2 oscilează în jurul valorii de 400 ppm (părţi per milion), iar pragul de 1.000 de ppm este adeseori considerat un nivel maxim pentru spaţiile închise.În ceea ce priveşte nivelurile de PM2,5, acestea erau joi, de exemplu, de 13,8 micrograme per metru cub la Washington şi de 42 micrograme per metru cub la New Delhi, potrivit site-ului IQAir, potrivit Agerpres.