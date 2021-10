Ludovic Orban: După 1 ianuarie, nu mai înţeleg nimic din tot ce a făcut Iohannis. De multe ori am senzaţia că parcă a fost înlocuit cu o sosie

Fostul lider liberal Ludovic Orban a declarat la Realitatea TV că, după 1 ianuarie, nu mai înţelege nimic din ceea ce face preşedintele Klaus Iohannis şi a afirmat că are senzaţia că şeful statului a fost înlocuit cu o sosie, potrivit News.





Întrebat, duminică seară, la Realitatea Plus de ce îl enervează pe preşedintele Klaus Iohannis, Orban a afirmat că în discuţiile purtate în acest an cu şeful statului nu a avut niodată senzaţia că Iohannis ar prefera pe altcineva la conducerea PNL.

"În toate discuţiile avute cu preşedintele după 1 ianuarie, niciodată nu mi-a spus că ar prefera să fie altcineva preşedinte la PNL. În prima fază părea că mă sprijină, nu am avut nicio îndoială. De altfel, Cîţu nici nu ar fi avut curaj să candideze fără sprijinul preşedintelui. Cîţu nu cunoaşte nici unu la mie din membrii partidului”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat de ce l-a preferat Klaus Iohannis pe Cîţu, Orban a răspuns: "Ca să nu fiu eu".

"În perioada în care am fost la guvernare am colaborat foarte bine, iar preşedintele chiar a fost implicat în actul de guvernare. Vă mărturisesc că după 1 ianuarie nu mai înţeleg nimic din tot ce a făcut Iohannis. Nu mai înţeleg nimic. De multe ori am senzaţia că parcă a fost înlocuit cu o sosie. Deci nu pot să-l recunosc faţă de perioada în care am colaborat şi am făcut multe lucruri bune. Mi se pare că a pierdut complet orice legătură cu realitatea”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă ar vota suspendarea preşedintelui, Orban a răspuns: "Nu vă dau acum răspunsul la această întrebare".