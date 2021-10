Cioloş: Utopic, deocamdată, este să vorbim de alt premier PNL; nu cred că e momentul să stăm să ne mângâiem orgoliile

Premierul desemnat Dacian Cioloş a declarat, joi seară, la TVR, că este "utopic" să se vorbească acum despre un alt prim-ministru, de la PNL, pentru că deocamdată există un premier desemnat, menţionând că liberalii cer USR să îşi ceară scuze pentru trecut, dar nu propun soluţii pentru situaţia de criză, potrivit Agerpres.





Cioloş a afirmat că USR este gata să îşi asume un guvern monocolor, chiar dacă, simbolic, este "un proiect kamikaze", subliniind că el a trecut prin momente mai dificile şi va trece şi de data aceasta.





"Dar ce înseamnă kamikaze? Că nu mergem la moarte. Ne-am angajat în politică să guvernăm Romania, inclusiv în situaţii dificile. Şi ăsta e testul adevărat al unui politician sau al oricărui om care îşi propune un proiect, care vrea să construiască ceva, să reformeze, să facă lucrurile mai bine. Nu guvernezi doar când e soare, când e vară, când totul merge bine, când recoltele sunt abundente, când toată lumea e mulţumită. Guvernezi şi în situaţii dificile. (...) Deci, ne vom asuma acest lucru, chiar dacă, cum spuneţi, simbolic, e un proiect kamikaze, dar eu am mai trecut, şi eu şi colegii, prin momente dificile şi vom trece împreună cu oameni de bună credinţă şi de data aceasta", a declarat Cioloş, într-o emisiune la TVR 1.





Întrebat în legătură cu faptul că PNL a cerut USR să îşi asume că a votat moţiunea de cenzură împotriva Cabinetului Cîţu, Dacian Cioloş a precizat că "trecutul e trecut" şi că a explicat poziţiile la vremea respectivă.





"Nu cred că în momentul de faţă, când avem crizele care ne explodează în faţă, stăm acum să ne mângâiem orgoliile legate de trecut. Am luat decizii pe care noi le considerăm responsabile pentru că am avut argumente pentru situaţiile respective. A fost un vot în Parlament, am trecut de acest lucru, acum important este să privim spre viitor. Despre ce concesii să vorbim? Vrem să construim un parteneriat. (...) Ni se cere să ne recunoaştem aşa-zisele greşeli ale trecutului ca şi cum un partid nu ar avea dreptul să aibă opinii, să aibă poziţii, să ia decizii, să voteze în Parlament în democraţie, dar privim spre viitor, căutăm soluţii dacă vrem să găsim soluţii", a adăugat Dacian Cioloş.





Cioloş a mai afirmat, întrebat dacă s-ar retrage în cazul în care PNL ar dori refacerea coaliţiei cu un premier liberal, că: "Avem un premier desemnat care propune şi refacerea coaliţiei, dacă acest lucru nu e posibil propun şi un guvern USR, astea sunt acum variantele pe masă".





"Utopic este să atingi nişte obiective fără să ai mijloacele să le faci. Noi avem mijloacele să atingem acest obiectiv. Utopic, deocamdată, este să vorbim de alt premier PNL, pentru că deocamdată avem un premier desemnat de preşedintele Iohannis, care ştim foarte bine că are o relaţie apropiată şi cu PNL. Aici e un mesaj foarte clar: refaceţi coaliţia, nu aţi propus un premier", a adăugat liderul USR.





El a mai spus că preşedintele PNL, Florin Cîţu, ar trebui să spună cu ce soluţii vine Partidul Naţional Liberal, nu să explice USR ce trebuie să facă.